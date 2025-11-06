Arm báo cáo kết quả tài chính kỷ lục nhờ AI và nhu cầu trung tâm dữ liệu

Mở rộng trong AI và trung tâm dữ liệu: Nền tảng Neoverse đã tăng gấp đôi doanh thu, và Arm kỳ vọng vượt 50% thị phần trong nhóm các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn (hyperscalers) vào năm 2025, củng cố vai trò trung tâm của Arm trong hạ tầng tính toán cho trí tuệ nhân tạo.

Cơ cấu doanh thu đa dạng: Doanh thu từ cấp phép công nghệ tăng 56%, doanh thu bản quyền đạt 620 triệu USD, và các mảng ngoài di động (điện toán đám mây, ô tô, IoT) hiện chiếm hơn một nửa tổng doanh thu bản quyền.

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ: Doanh thu quý 3 năm tài chính 2025 tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 1,14 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường, với EPS đạt 0,39 USD so với dự báo 0,33 USD.

Cổ phiếu ARM Holdings Plc đang tăng ngoài phiên sau khi công ty công bố kết quả quý kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với bộ vi xử lý trong trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị di động.

Các số liệu chính trong báo cáo kết quả quý 3 năm 2025 của ARM:

Doanh thu: 1,14 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo 1,06 tỷ USD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 0,39 USD, cao hơn mức dự kiến 0,33 USD.

Kết quả và mô hình kinh doanh

Báo cáo mới nhất cùng với các tuyên bố gần đây của ban lãnh đạo cho thấy giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và chuyển đổi chiến lược của Arm Holdings — tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thiết kế vi xử lý. Nhìn chung, Arm hoạt động ở vị trí trung gian giữa các công ty thiết kế và sản xuất chip (như Nvidia hoặc Intel) và các công ty sử dụng thiết kế của Arm (như Qualcomm hoặc Samsung).

Arm thiết kế kiến trúc – “bộ não” hoặc tập lệnh chỉ dẫn mà các nhà sản xuất khác sử dụng để tạo ra vi xử lý của riêng họ. Khi một công ty như Qualcomm, Apple, Samsung hoặc Nvidia muốn sử dụng công nghệ này, họ phải mua giấy phép (license) từ Arm. Trong mảng này, doanh thu đạt 525 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các hợp đồng cấp phép giá trị cao mới và ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng đã ký trước đó.

Khi các chip dựa trên công nghệ Arm được sản xuất và bán ra thị trường, công ty sẽ nhận khoản phí bản quyền (royalty) cho mỗi chip. Mảng này cũng vượt kỳ vọng, tạo ra 620 triệu USD doanh thu. Arm tiếp tục mở rộng sang các thị trường tăng trưởng cao ngoài mảng di động — hiện chiếm 45% tổng doanh thu bản quyền. Mảng điện toán đám mây và mạng chiếm 10%, ô tô 7%, và IoT/hệ thống nhúng 18%, thể hiện sự đa dạng hóa rõ rệt khỏi sự phụ thuộc truyền thống vào smartphone.

Tổng doanh thu quý đạt 1,14 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ, với EPS đạt 0,39 USD. Công ty duy trì biên lợi nhuận vững chắc dù chi phí vận hành tăng do đầu tư vào phát triển sản phẩm phức tạp hơn. Dòng tiền tự do trong 12 tháng qua vượt 1 tỷ USD, cho thấy bảng cân đối tài chính lành mạnh, nợ thấp và năng lực đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ.

Triển vọng và vị thế chiến lược

Trong quý tới, Arm đưa ra dự báo lạc quan, ước tính doanh thu khoảng 1,23 tỷ USD. Triển vọng này phản ánh tác động tích cực từ nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trung tâm dữ liệu (data center) được thiết kế chuyên biệt cho tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phân khúc trung tâm dữ liệu đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của Arm. Dòng sản phẩm Neoverse, được thiết kế cho máy chủ và siêu máy tính, đã tăng gấp đôi doanh thu, nhờ được Amazon (AWS) và Google (Alphabet) áp dụng rộng rãi — hai tập đoàn đang tìm kiếm giải pháp tiết kiệm năng lượng hơn cho hạ tầng AI. Arm dự báo thị phần trong trung tâm dữ liệu sẽ vượt 50% vào năm 2025, khi AWS, Google, Microsoft và Meta ngày càng triển khai vi xử lý dựa trên kiến trúc Arm — yếu tố có thể trở thành động lực chính cho giá cổ phiếu của công ty.

Chip dựa trên kiến trúc Arm tiêu thụ năng lượng ít hơn đáng kể trên mỗi đơn vị tính toán so với chip dựa trên kiến trúc x86 truyền thống (như Intel hay AMD). Điều này đặc biệt quan trọng bởi các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện khổng lồ, và mỗi cải thiện về hiệu suất năng lượng đều có thể mang lại khoản tiết kiệm hàng triệu USD.

Sự tăng trưởng này cho thấy kiến trúc của Arm — vốn được phát triển ban đầu cho thiết bị di động — đã được thích ứng thành công với nhu cầu khắt khe của trung tâm dữ liệu và hệ thống AI, nơi hiệu suất trên mỗi watt và hiệu quả năng lượng là yếu tố cốt lõi.

Trong ngắn hạn, Arm đang đối mặt với chi phí gia tăng do quy mô dự án lớn hơn và độ phức tạp cao hơn, khiến biên lợi nhuận hoạt động tạm thời giảm nhẹ. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này đang giúp Arm định vị mình là một nhân tố chủ chốt trong kỷ nguyên AI, thậm chí tham gia gián tiếp vào các sáng kiến chiến lược như Dự án Stargate do OpenAI và SoftBank (cổ đông lớn nhất của Arm) dẫn đầu.

Mặc dù cổ phiếu Arm đã tăng khoảng 30% từ đầu năm, mức tăng này vẫn khiêm tốn hơn so với các nhà sản xuất chip khác. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh dựa trên cấp phép và bản quyền của Arm — đặc trưng bởi rủi ro vận hành thấp và khả năng sinh lời cao — mang lại nền tảng vững chắc và dư địa mở rộng đáng kể.

Tóm lại, Arm đang kết hợp mô hình kinh doanh đa dạng, lợi nhuận cao với chiến lược tập trung vào dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sự chuyển đổi của công ty thành nhà cung cấp toàn diện về thiết kế chip cho trung tâm dữ liệu và thiết bị kết nối giúp Arm nắm giữ vị thế đặc biệt thuận lợi để tận dụng làn sóng đổi mới công nghệ tiếp theo.