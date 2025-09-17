Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Quyết định lãi suất của Fed

Lịch kinh tế hôm nay nhìn qua thì dày đặc, nhưng với phần lớn thị trường thì thực sự chỉ có một sự kiện quan trọng – quyết định lãi suất của Fed.

Trong nhiều tuần qua, thị trường đã gần như chắc chắn về khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản, nên tâm điểm hôm nay sẽ nằm ở buổi họp báo của Jerome Powell, nơi ông định hình kỳ vọng của nhà đầu tư về các bước nới lỏng tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ. Đáng chú ý, nếu Fed bất ngờ cắt giảm tới 50 điểm cơ bản thì điều này có thể lại mang sắc thái “diều hâu”, nhất là khi Powell nhấn mạnh đó chỉ là bước điều chỉnh phòng ngừa nhằm cân bằng rủi ro.

Fed không phải là tâm điểm duy nhất. Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng sẽ công bố quyết định lãi suất trong bối cảnh lạm phát đang ở mức vừa phải nhưng thị trường lao động lại yếu bất thường. Ngoài ra, biến động im ắng của thị trường chứng khoán và ngoại hối có thể bị khuấy động bởi dữ liệu lạm phát khu vực Eurozone và dữ liệu nhà ở Mỹ. Về hàng hóa, báo cáo EIA sẽ được chú ý đặc biệt.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:00 – Anh, lạm phát tháng 8:

CPI: hiện tại 3,8% y/y; dự báo 3,8% y/y; trước đó 3,8% y/y

CPI: hiện tại 0,3% m/m; dự báo 0,3% m/m; trước đó 0,1% m/m

14:30 – Eurozone: Phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde

16:00 – Eurozone, lạm phát tháng 8:

CPI: dự báo 2,1% y/y; trước đó 2,0% y/y

CPI: dự báo 0,2% m/m; trước đó 0,0% m/m

Core CPI: dự báo 2,3% y/y; trước đó 2,3% y/y

Core CPI: dự báo 0,3% m/m; trước đó -0,2% m/m

HICP (loại trừ năng lượng & thực phẩm): dự báo 2,3% y/y; trước đó 2,4% y/y

HICP (loại trừ năng lượng & thực phẩm): dự báo 0,3% m/m; trước đó -0,1% m/m

19:30 – Mỹ, dữ liệu nhà ở & xây dựng tháng 8:

Khởi công nhà ở: trước đó 5,2% m/m

Giấy phép xây dựng: trước đó -2,2% m/m

19:30 – Canada: Mua chứng khoán nước ngoài tháng 7: trước đó 9,040 tỷ

20:45 – Canada:

Tuyên bố của BoC

Quyết định lãi suất: dự báo 2,50%; trước đó 2,75%

21:30 – Canada: Họp báo của BoC

21:30 – Mỹ, báo cáo EIA:

Tồn kho xăng: trước đó 1,458 triệu thùng

Tồn kho dầu sưởi: trước đó 0,266 triệu thùng

Công suất lọc dầu sử dụng (t/t): trước đó 0,6%

Lượng dầu thô lọc bởi nhà máy (t/t): trước đó -0,051 triệu thùng

Nhập khẩu dầu thô: trước đó 0,668 triệu thùng

Tồn kho dầu thô: dự báo 1,400 triệu; trước đó 3,939 triệu

Sản lượng nhiên liệu chưng cất: trước đó -0,024 triệu thùng

Tồn kho nhiên liệu chưng cất: trước đó 4,715 triệu thùng

Sản lượng xăng: trước đó -0,285 triệu thùng

Tồn kho tại Cushing: trước đó -0,365 triệu thùng

22:30 – Mỹ, dữ liệu GDP:

Atlanta Fed Nowcast (Q3): dự báo 3,4%; trước đó 3,4%

00:00 sáng mai – Đức: Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Nagel

01:00 sáng mai – Mỹ:

Dự báo kinh tế FOMC

Tuyên bố của FOMC

Quyết định lãi suất tháng 12: dự báo 4,25%; trước đó 4,50%

01:30 sáng mai – Mỹ: Họp báo của Jerome Powell