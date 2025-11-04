Thị trường tiền điện tử hiện đang chịu áp lực vì một số nguyên nhân chính.Thứ nhất, sự bất ổn kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ đang hạn chế mạnh mẽ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất, khiến giới đầu tư lo ngại và thận trọng hơn. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cùng với những lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế toàn cầu khiến nhà đầu tư giảm tỷ trọng các tài sản có độ biến động cao như tiền điện tử. Kết quả là thị trường đang chứng kiến đà giảm mạnh, khi Bitcoin mất 5% trong ngày, giảm xuống khoảng 101.000 USD, trong khi Ethereum giảm hơn 5,7%, xuống khoảng 3.377 USD. Những biến động giá mạnh mẽ này cho thấy tác động rõ rệt của các yếu tố rủi ro hiện tại lên thị trường.

Thứ hai, mức đòn bẩy cao và các đợt thanh lý nhanh chóng các vị thế mua (long) đã góp phần khiến giá sụt giảm mạnh. Việc phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng đã kích hoạt hàng loạt lệnh bán tự động, làm gia tăng mức điều chỉnh và tạo ra hiệu ứng dây chuyền thanh lý. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến trong các thị trường có độ biến động cao, nơi chỉ cần biến động nhỏ cũng có thể gây ra dao động giá lớn trong thời gian ngắn.

Thứ ba, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF và sự quan tâm hạn chế từ các nhà đầu tư tổ chức đã làm suy yếu lực đỡ của thị trường. Các quỹ đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã ghi nhận dòng tiền rút ra, trong khi lượng nhà đầu tư mới và hoạt động của các tổ chức lớn vẫn ở mức thấp. Việc thiếu sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức khiến thị trường dễ bị tổn thương hơn trước các biến động ngắn hạn và các đợt điều chỉnh mạnh.

Thứ tư, tâm lý thị trường và các yếu tố kỹ thuật đang khuếch đại áp lực bán. Các chỉ số tâm lý, như chỉ số “Sợ hãi và Tham lam” (Fear and Greed Index), cho thấy sự sợ hãi rõ rệt và tâm lý thận trọng trong giới đầu tư. Từ góc độ kỹ thuật, việc phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng, mẫu nến yếu, và thanh khoản suy giảm đều làm tăng nguy cơ tiếp tục giảm giá. Kết hợp lại, các yếu tố kinh tế vĩ mô, kỹ thuật và tâm lý đang khiến thị trường suy yếu và biến động giá tiền điện tử gia tăng đáng kể.

Nguồn: xStation5