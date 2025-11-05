Tin đầu ngày (05.11.2025) - Đợt bán tháo toàn cầu: Thị trường chứng khoán và tiền điện tử đồng loạt giảm

- Thị trường toàn cầu trượt dốc: Cổ phiếu Mỹ và châu Âu giảm, cổ phiếu công nghệ và vốn hóa nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bối cảnh biến động gia tăng.
- Tài sản rủi ro chịu áp lực: Bitcoin giảm ~5,5%, Ethereum giảm 8%; vàng và bạc giảm, dầu giảm nhẹ.
Phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay ghi nhận đà giảm rõ rệt. Chỉ số Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 mất 1,11%, và Nasdaq giảm mạnh 1,80%. Diễn biến trong ngày cho thấy tâm lý trên thị trường khá ảm đạm, đặc biệt là ở cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, trong bối cảnh biến động tăng và tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư ngày càng rõ rệt.
Tình trạng đóng cửa của chính phủ liên bang Mỹ vẫn tiếp diễn và đã trở thành một trong những đợt kéo dài nhất trong lịch sử. Những ngày gần đây, không có thỏa thuận mang tính quyết định nào được đạt được giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Hệ quả là nhiều báo cáo kinh tế vĩ mô không được công bố, bao gồm cả báo cáo JOLTS về việc làm dự kiến công bố hôm nay.
Mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp vẫn đang diễn ra, với các báo cáo quan trọng từ những “ông lớn” công nghệ như AMD và Arista Networks sẽ được công bố trong ngày. Kết quả của họ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định liệu đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ có còn được duy trì hay không.
Thị trường châu Âu hôm nay cũng đồng loạt giảm điểm, ảnh hưởng đến các chỉ số chính trên toàn lục địa. Chỉ số STOXX 50 giảm khoảng 0,26%, DAX của Đức mất 0,77%, CAC 40 của Pháp giảm 0,52%, trong khi IBEX 35 của Tây Ban Nha chỉ giảm nhẹ 0,09% so với mức đóng cửa hôm qua.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá EUR/USD giảm 0,32%, cho thấy đồng euro suy yếu so với đồng USD, trong khi GBP/USD giảm mạnh 0,86%, phản ánh đồng bảng Anh mất giá mạnh hơn nữa so với đô la Mỹ. Đồng USD đang mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt.
Giá vàng giảm gần 1,5%, xuống dưới 3.950 USD/ounce, trong khi bạc cũng giảm hơn 1%.
Giá dầu Brent giảm nhẹ, hiện ở mức khoảng 65,50 USD/thùng. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên tăng hơn 3% trong ngày.
Thị trường tiền điện tử chịu áp lực đáng kể: Bitcoin giảm gần 5,5%, dao động quanh mốc tâm lý 100.000 USD, trong khi Ethereum giảm hơn 8%, rơi xuống dưới 3.300 USD.
