Lịch kinh tế: Thị trường chú ý vào các dữ liệu doanh số bán lẻ Hoa Kỳ và báo cáo của UoM

Thị trường chứng khoán tăng trong phiên giao dịch cuối tuần

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và tâm lý của Đại học Michigan đang được chú ý

Ngày hết hạn quyền chọn hàng tháng (Monthly OpEx) tại Hoa Kỳ

Thị trường đang chờ đợi những cập nhật đầu tiên từ cuộc gặp Trump-Putin đã được lên kế hoạch (khoảng 02:00 sáng mai) Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang cho thấy sự lạc quan trong phiên hôm nay, nhưng các chỉ số chuẩn của Trung Quốc lại không như vậy. Dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc đã gây thất vọng, với giá hợp đồng tương lai CHN.cash giảm. Vào khoảng 9:30 sáng giờ GMT, gã khổng lồ Trung Quốc Alibaba (BABA.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh. Đồng đô la Mỹ đang giảm nhẹ trước một loạt các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố hôm nay. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại 19:30 – Hoa Kỳ Doanh số bán lẻ (tháng 7): dự kiến tăng 0,6% so với tháng trước, so với mức tăng 0,6% trước đó

Doanh số bán lẻ cốt lõi: 0,3% so với tháng trước là 0,5%

Giá xuất khẩu: 0,1% m/m so với 0,5% trước đó

Giá nhập khẩu: 0,1% m/m so với 0,1% trước đó

Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York (tháng 8): dự kiến là 0 so với mức 5,5 trước đó 19:30 – Canada Doanh số bán buôn: dự kiến 0,7% so với mức 0,1% trước đó

Doanh số bán hàng sản xuất: dự kiến 0,4% so với mức trước đó là -0,9% 20:15 – Hoa Kỳ Sản xuất công nghiệp (sơ bộ, tháng 7): dự kiến 0% so với mức 0,3% trước đó của tháng 6 21:00 – Hoa Kỳ Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (dự kiến, tháng 8): dự kiến là 62 so với mức 61,7 trước đó

Chỉ số điều kiện hiện tại: dự kiến 67,5 so với 68

Chỉ số kỳ vọng: dự kiến 58,4 so với 57,7

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 3,4% so với 3,4%

Dự báo lạm phát 5 năm: 4,5% so với 4,4%

