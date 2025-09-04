Đọc thêm

Lịch kinh tế: Thị trường sắp đón nhận một loạt các dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ💲

13:30 4 tháng 9, 2025

Hôm nay, chúng ta sẽ nhận thêm một báo cáo quan trọng về thị trường lao động, cùng với dữ liệu ISM và PMI cho tháng 8, cũng như dữ liệu về cán cân thương mại tháng 7 của Mỹ trong bối cảnh các mức thuế mới có hiệu lực.

Cả hai báo cáo đều đáng chú ý và theo dõi. Tuy nhiên, từ góc nhìn thị trường, báo cáo quan trọng hơn cả là báo cáo ADP về thị trường lao động. Dự báo cho thấy mức tăng việc làm trong khu vực tư nhân sẽ chậm lại theo tháng. Dữ liệu này sẽ giúp ước tính báo cáo NFP vào ngày mai, vốn từ góc nhìn của Fed sẽ quan trọng hơn nhiều. Xét đến sự thay đổi gần đây trong quan điểm của Jerome Powell và trọng tâm vào “nhiệm vụ thứ hai” của Fed — hỗ trợ việc làm trong nền kinh tế — các báo cáo NFP và ADP sẽ đóng vai trò quyết định cho cuộc họp FOMC sắp tới chỉ trong hai tuần nữa. Cũng cần nhớ rằng đây là những báo cáo cuối cùng trước khi quyết định này chính thức công bố.

Ngay sau báo cáo ADP, chúng ta cũng sẽ có báo cáo về cán cân thương mại của Mỹ. Dự báo cho thấy thâm hụt sẽ mở rộng từ 60 tỷ USD của tháng trước lên gần 75 tỷ USD trong tháng 7. Một thâm hụt lớn hơn có thể là tín hiệu quan trọng đối với Trump rằng chính sách thương mại hiện tại của ông chưa tạo ra tác động trực tiếp trong việc cải thiện thương mại Mỹ sau những biến động ngắn hạn của những tháng gần đây.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:30, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 8:

  • S&P Global Construction PMI: dự báo 45,2; trước đó 44,3

19:15, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm tháng 8:

  • Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP: dự báo +73.000; trước đó +104.000

19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm:

  • Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 230.000; trước đó 229.000

  • Trung bình 4 tuần đơn xin trợ cấp thất nghiệp: trước đó 228.500

  • Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: dự báo 1.960.000; trước đó 1.954.000

19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu cán cân thương mại tháng 7:

  • Cán cân thương mại: dự báo -77,70 tỷ USD; trước đó -60,20 tỷ USD

  • Nhập khẩu: trước đó 337,50 tỷ USD

  • Xuất khẩu: trước đó 277,30 tỷ USD

20:45, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 8:

  • S&P Global Composite PMI: dự báo 55,4; trước đó 55,1

  • S&P Global Services PMI: dự báo 55,4; trước đó 55,7

21:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu ISM tháng 8:

  • Chỉ số dịch vụ của ISM: dự báo 50,9; trước đó 50,1

  • Chỉ số hoạt động kinh doanh của ISM: trước đó 52,6

  • Chỉ số giá phi sản xuất của ISM: trước đó 69,9

  • Chỉ số đơn hàng mới của ISM: trước đó 50,3

  • Chỉ số việc làm phi sản xuất của ISM: trước đó 46,4

23:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu EIA:

  • Dự trữ sản phẩm chưng cất hàng tuần: dự báo -0,3 triệu thùng; trước đó -1,786 triệu thùng

  • Dự trữ dầu thô: dự báo -2,0 triệu thùng; trước đó -2,392 triệu thùng

  • Dự trữ xăng: dự báo -1,0 triệu thùng; trước đó -1,236 triệu thùng

23:05, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của thành viên FOMC Williams

