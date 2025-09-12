Lịch kinh tế: Trọng tâm hôm nay - Tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan

Phiên giao dịch hôm nay tại châu Âu và Mỹ sẽ không có nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng, nhưng tâm điểm sẽ là công bố sơ bộ tháng 9 của khảo sát Đại học Michigan, dự kiến lúc 16:00. Ngoài ra, các nhà đầu tư hàng hóa sẽ chú ý đến biến động buổi tối trên thị trường nông sản sau báo cáo WASDE.
Sự kiện chính:
19:30, Canada – Giấy phép xây dựng (Building permits): Dự báo +4% so với -9% kỳ trước
21:00, Mỹ – Niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan (tháng 9):
Chỉ số chính: 58 dự báo vs. 58.2 kỳ trước
Kỳ vọng: 56.2 dự báo vs. 55.9 kỳ trước
Điều kiện hiện tại: 62 dự báo vs. 61.7 kỳ trước
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4.8% dự báo vs. 4.8% kỳ trước
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3.4% dự báo vs. 3.5% kỳ trước
23:00, Mỹ – Báo cáo WASDE (USDA) – Ước tính cung cầu nông sản:
Lúa mì: 869 triệu vs. 869 triệu kỳ trước
Đậu tương: 291 triệu vs. 290 triệu kỳ trước
Bông: 3.8 triệu vs. 3.6 triệu kỳ trước
Ngô: 2007.5 triệu vs. 2117 triệu kỳ trước
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.