Liệu biên bản cuộc họp của Fed có xác nhận việc tạm dừng điều chỉnh chính sách? 🔎

Biên bản cuộc họp Fed sắp công bố (ngày 28- 29/10) nhiều khả năng sẽ cho thấy sự thận trọng trong số các thành viên FOMC đối với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Mặc dù Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 10, nhưng biên bản có thể cho thấy một số thành viên ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất là hợp lý - so với kết quả “một vài” người trong tháng 9. Trong cuộc bỏ phiếu, chỉ có Miran ủng hộ cắt giảm 50 điểm cơ bản, còn Schmid bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Chủ tịch Powell trước đó đã đề cập đến “số lượng ngày càng tăng” những người ủng hộ việc tạm dừng điều chỉnh lãi suất và các phát biểu gần đây của các quan chức Fed càng củng cố quan điểm này. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên ủng hộ cắt giảm tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 9 -10/12 và Bloomberg Economics dự báo Fed sẽ thực hiện động thái này. Hiện các nhà hoạch định chính sách tập trung nhiều hơn vào rủi ro trên thị trường lao động hơn là bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong xu hướng lạm phát. Trong bối cảnh đó, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) bị trì hoãn - dự kiến công bố trong thứ Năm và thứ Sáu tuần này (số liệu tháng 9) - sẽ trở nên vô cùng quan trọng.

Chính sách bảng cân đối kế toán cũng sẽ là một chủ đề trọng tâm. Vào ngày 1/12, Fed sẽ chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT). Do đó, thị trường sẽ tìm kiếm gợi ý về thời điểm Fed bắt đầu mua vào để quản lý dự trữ. Nhiều khả năng hoạt động này sẽ bao gồm việc mua tín phiếu Kho bạc trong quý I/2026.

Thị trường đang trong trạng thái thận trọng trước khi biên bản được công bố. Tuy nhiên, diễn biến giá hôm nay có vẻ chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ báo cáo tài chính của Nvidia và dữ liệu thị trường lao động bị trì hoãn. Tại thời điểm viết bài, giá vàng tăng 1,21%, lên mức 4.116 USD/ounce.