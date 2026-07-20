Liệu có xuất hiện một “khoảnh khắc DeepSeek” khác? Moonshot AI gia tăng áp lực lên các ông lớn AI

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu. Lần này, tâm điểm là Moonshot AI và việc ra mắt mô hình Kimi K3, được công ty này cho biết là được thiết kế để cạnh tranh với một số giải pháp AI tiên tiến nhất hiện nay. Việc một mô hình AI mới của Trung Quốc xuất hiện tự thân có thể chưa đủ để tạo ra biến động lớn trên thị trường, nhưng bối cảnh ra mắt khiến sự kiện này trở nên quan trọng hơn nhiều.

Sau thành công trước đó của DeepSeek, thị trường một lần nữa bắt đầu đặt câu hỏi liệu sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thực sự cần mức tăng trưởng chi tiêu không giới hạn cho cơ sở hạ tầng, trung tâm dữ liệu và các loại chip tính toán tiên tiến nhất hay không. DeepSeek là tín hiệu lớn đầu tiên cho thấy hiệu quả sử dụng có thể quan trọng ngang với quy mô đầu tư. Moonshot AI xuất hiện trong một câu chuyện tương tự, cho thấy các công ty Trung Quốc không chỉ đang cố gắng thu hẹp khoảng cách công nghệ mà ngày càng muốn cạnh tranh trực tiếp với những công ty AI hàng đầu toàn cầu.

Phản ứng của thị trường diễn ra ngay lập tức. Các công ty châu Á liên quan đến chất bán dẫn và cơ sở hạ tầng AI chịu áp lực, khi nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại một số giả định đứng sau mức định giá hiện tại của nhóm công nghệ. Nếu ngày càng nhiều công ty có thể phát triển các mô hình AI cạnh tranh với chi phí thấp hơn và yêu cầu ít năng lực tính toán hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu đối với các loại chip AI tiên tiến nhất.

Đây là khía cạnh quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện. Trong một thời gian dài, câu chuyện thống trị về trí tuệ nhân tạo được xây dựng dựa trên quan điểm rằng những người chiến thắng sẽ là các công ty sở hữu năng lực tính toán lớn nhất và quyền tiếp cận những loại chip tiên tiến nhất. Sự thành công của các mô hình AI Trung Quốc cho thấy hiệu quả trong việc khai thác cơ sở hạ tầng này có thể trở nên quan trọng không kém chính cơ sở hạ tầng đó.

Điều này không có nghĩa vị thế của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang đột nhiên bị đe dọa. Nvidia vẫn duy trì lợi thế công nghệ đáng kể, và hệ sinh thái của công ty, bao gồm chip GPU, phần mềm CUDA và các giải pháp trung tâm dữ liệu, vẫn là một trong những nền tảng quan trọng nhất của làn sóng bùng nổ AI hiện nay. Những mô hình AI tiên tiến nhất vẫn cần nguồn lực tính toán khổng lồ mà các công ty Trung Quốc chưa thể dễ dàng thay thế.

Tuy nhiên, cách thị trường nhìn nhận tương lai của ngành đang thay đổi. Câu hỏi quan trọng hiện nay không còn chỉ là ai sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng AI lớn nhất, mà còn là ai có thể sử dụng nó hiệu quả nhất và chuyển đổi công nghệ đó thành doanh thu thực tế. Hiệu quả kinh tế có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.

Tình hình của Trung Quốc đặc biệt đáng chú ý. Các hạn chế công nghệ do Mỹ áp đặt nhằm hạn chế khả năng tiếp cận những giải pháp tiên tiến nhất của Bắc Kinh, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy quá trình phát triển hệ sinh thái công nghệ nội địa của Trung Quốc. Các công ty như DeepSeek và Moonshot AI đang nhận được nguồn vốn lớn cùng sự hỗ trợ về mặt chính sách, bởi thành công của họ không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn liên quan đến chiến lược công nghệ quốc gia.

Đối với Bắc Kinh, trí tuệ nhân tạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ. Trung Quốc muốn giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và xây dựng hệ sinh thái riêng bao gồm mô hình AI, cơ sở hạ tầng và giải pháp phần cứng. Moonshot AI là một ví dụ khác về một công ty có thể đóng vai trò trong việc đạt được mục tiêu này.

Tuy nhiên, các công ty AI Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Việc tạo ra một mô hình cạnh tranh mới chỉ là bước đầu tiên. Những thách thức tiếp theo bao gồm mở rộng quy mô công nghệ, đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng, đạt được mức độ ứng dụng thương mại và xây dựng lượng người dùng toàn cầu. Ở những lĩnh vực này, các công ty Mỹ vẫn đang duy trì lợi thế đáng kể.

Đối với Nvidia, những diễn biến xoay quanh Moonshot AI là một lời nhắc nhở khác rằng thị trường AI sẽ không phát triển theo một kịch bản duy nhất. Sự cạnh tranh gia tăng có thể cuối cùng gây áp lực lên giá bán và biên lợi nhuận trong toàn bộ ngành bán dẫn, đặc biệt nếu các công ty ngày càng tìm cách đạt được nhiều hơn với ít tài nguyên tính toán hơn.

Đồng thời, sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn cũng có thể mang lại lợi ích cho toàn ngành. Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ, tăng tốc đổi mới và buộc các công ty phải tìm kiếm những giải pháp hiệu quả hơn.

Những diễn biến xung quanh Moonshot AI cho thấy cuộc đua giành tương lai của trí tuệ nhân tạo đang ngày càng không còn chỉ là sự cạnh tranh giữa từng công ty riêng lẻ, mà trở thành cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa hai hệ sinh thái công nghệ. Lợi thế sẽ không chỉ thuộc về bên sở hữu phần cứng tốt nhất, mà còn thuộc về bên có khả năng chuyển đổi công nghệ thành giá trị kinh tế thực tế nhanh hơn.

DeepSeek là tín hiệu cảnh báo lớn đầu tiên đối với thị trường rằng các công ty Trung Quốc có thể thu hẹp khoảng cách nhanh hơn dự kiến. Moonshot AI cho thấy đây không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà có thể là một phần của một xu hướng rộng lớn hơn.

Đối với thị trường tài chính, điều này đồng nghĩa với việc cần có sự chọn lọc cao hơn. Làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo vẫn là một trong những xu hướng công nghệ quan trọng nhất, nhưng những người chiến thắng trong tương lai sẽ được quyết định không chỉ bởi tốc độ phát triển, mà còn bởi chi phí xây dựng mô hình, hiệu quả của cơ sở hạ tầng và khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững.