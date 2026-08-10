⬆️TTF Gas tăng hơn 6%, tiến gần 58 EUR

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên châu Âu (TTF) đang ghi nhận mức tăng đáng kể trong hôm nay, hơn 6%, đưa giá lên gần 58 EUR/MWh. Cùng với giá khí đốt tại châu Âu, giá khí tự nhiên tại Mỹ cũng tăng do triển vọng thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường Mỹ hiện đang trong tình trạng dư cung nghiêm trọng, trong khi châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc bổ sung lượng khí dự trữ.

Vậy điều gì đang thúc đẩy giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh? Liệu chúng ta có lý do để lo ngại trước mùa đông?

Khủng hoảng tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết: Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman chưa đủ để thuyết phục nhà đầu tư rằng nguồn cung LNG toàn cầu sẽ nhanh chóng được khôi phục. Mặc dù Ngoại trưởng Iran cuối tuần qua cho biết một thỏa thuận đã “rất gần”, ông đồng thời cảnh báo rằng thỏa thuận này sẽ không giúp tuyến đường biển được mở cửa ngay lập tức. Ngoài ra, thỏa thuận giữa Iran và Oman có thể dẫn đến việc áp dụng các khoản phí rất lớn đối với tàu thuyền đi qua eo biển, điều không thể chấp nhận đối với Mỹ và phần lớn các hãng vận tải.

Lượng khí dự trữ ở mức thấp nghiêm trọng: Chỉ còn chưa đầy ba tháng trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu, các kho khí đốt tại châu Âu mới được lấp đầy chưa đến 59%. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009 và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm theo mùa, hiện ở khoảng 76%. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với châu Á để giành các lô hàng LNG.

Tốc độ bổ sung lượng khí dự trữ hiện đã chậm nhất trong hơn 5 năm. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Lượng khí được bơm vào các kho dự trữ tại châu Âu đang thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm, trong khi mùa bảo trì cơ sở hạ tầng khí đốt sắp bắt đầu, tiếp tục làm giảm tốc độ bổ sung dự trữ. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Nắng nóng sắp tới làm nhu cầu tăng mạnh: Một đợt nắng nóng mạnh được dự báo sẽ xuất hiện tại Tây Âu (Anh, Pháp và miền Tây Đức) vào nửa cuối tuần. Nhiệt độ có thể lên tới 33°C tại London và Frankfurt, thậm chí 35–36°C tại Paris, qua đó thúc đẩy đáng kể nhu cầu điện phục vụ điều hòa không khí. Ngoài ra, nhiệt độ cao có thể gây khó khăn cho hoạt động của các nhà máy điện trong trường hợp mực nước sông xuống thấp.

Gián đoạn nguồn cung và hạn chế về cơ sở hạ tầng: Các sự cố bổ sung đang làm tình hình nguồn cung trở nên khó khăn hơn. Nhà vận hành khí đốt Na Uy Gassco cho biết mỏ khí Dvalin không hoạt động, khiến nguồn cung giảm 5,9 triệu m³/ngày kể từ ngày 10/8. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Pháp EDF buộc phải cắt giảm mạnh công suất tại các lò phản ứng hạt nhân Gravelines và St Alban, khiến các nhà máy điện khí phải gánh thêm phần lớn nhu cầu sản xuất điện.

Việc chưa có triển vọng rõ ràng về khả năng nhanh chóng khôi phục nguồn cung LNG từ Trung Đông - Qatar từng dự kiến nối lại nguồn cung cho châu Âu vào tháng 9 nhưng kế hoạch này hiện cũng đang bị đặt dấu hỏi - kết hợp với tốc độ lấp đầy kho dự trữ chậm bất thường và nhu cầu gia tăng do các đợt nắng nóng, đang tạo ra môi trường thuận lợi để giá TTF duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng.

Mặc dù thị trường khí đốt châu Âu hiện đa dạng hóa nguồn cung tốt hơn đáng kể so với 4 năm trước, không thể loại trừ khả năng giá sẽ tăng mạnh trước khi mùa đông bắt đầu. Đường cong giá khí đốt châu Âu hiện đi ngang trong ngắn hạn trước khi chuyển sang trạng thái backwardation mạnh, cho thấy thị trường đang định giá nguồn cung trong tương lai ở mức thấp hơn đáng kể so với giá giao ngay. Nguồn: xStation5