Liệu cuộc cách mạng về lĩnh vực lượng tử đã bắt đầu? Cổ phiếu Quantum Computing tăng hơn 25%.

23:30 19 tháng 9, 2025

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực máy tính lượng tử, gần đây đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư. Hôm nay, cổ phiếu của công ty đã tăng vọt tới 25%, đạt mức 23 USD, được thúc đẩy bởi thông báo về các hợp đồng quan trọng với NASA và NIST, cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với công nghệ lượng tử. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu QUBT đã tăng tổng cộng 3000%, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty và kỳ vọng ngày càng cao của thị trường vào những giải pháp mang tính đột phá trong điện toán lượng tử.

Công ty tập trung vào phát triển phần mềm lượng tử và hệ thống lượng tử quang tử. QUBT sở hữu một nhà máy sản xuất tại Tempe, Arizona, nơi họ chế tạo các mạch lượng tử tiên tiến. Những công nghệ này có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa quy trình, và mô hình hóa dữ liệu, từ đó tạo ra khả năng tăng trưởng và thương mại hóa lớn trong tương lai.

 

 

Nguồn: xStation5

 

Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ công nghệ, kết quả tài chính của QUBT vẫn chưa khả quan. Trong quý II/2025, công ty chỉ tạo ra khoảng 61.000 USD doanh thu, trong khi lỗ ròng 36,5 triệu USD. Ngoài ra, công ty đã thực hiện một đợt phát hành cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu USD, có thể dẫn đến pha loãng giá trị cổ đông hiện hữu và trở thành yếu tố rủi ro đối với nhà đầu tư.

Thị trường điện toán lượng tử có tính cạnh tranh cao, với sự tham gia của các tên tuổi lớn như IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM, và Alphabet, đều đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển công nghệ. Vì vậy, mặc dù QUBT sở hữu tiềm năng công nghệ đáng kể và đã thiết lập được các quan hệ đối tác chiến lược, việc đầu tư vào công ty này vẫn tiềm ẩn rủi ro cao do thiếu nguồn doanh thu ổn định, định giá cao và sự không chắc chắn về tốc độ thương mại hóa.

Không thể phủ nhận rằng Quantum Computing Inc. là một công ty đầy tham vọng với nhiều giải pháp thú vị trong lĩnh vực điện toán lượng tử mang tính đột phá. Mức tăng 25% hôm nay cho thấy niềm tin lớn mà nhà đầu tư đặt vào sự phát triển của công nghệ này. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ cả cơ hội và rủi ro gắn liền với công ty.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

