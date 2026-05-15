Liệu OpenAI có sắp kiện Apple❓🍏

Mối quan hệ hợp tác giữa Apple và OpenAI rõ ràng đang rạn nứt, và theo các báo cáo của Bloomberg, OpenAI đã làm việc với một hãng luật bên ngoài để chuẩn bị cho khả năng tiến hành hành động pháp lý chống lại Apple, tạo thêm một yếu tố rủi ro mới xoay quanh câu chuyện của AAPL. Đối với thị trường, điều này cho thấy sự lạc quan trước đây về việc tích hợp ChatGPT vào hệ sinh thái Apple có thể cần được đánh giá lại.

Tình hình giữa Apple và OpenAI

Bloomberg cho biết mối quan hệ hợp tác kéo dài hai năm giữa hai công ty đã trở nên căng thẳng vì OpenAI không đạt được những lợi ích tài chính như kỳ vọng ban đầu khi bắt đầu hợp tác. Các báo cáo cho thấy luật sư của OpenAI hiện đang làm việc cùng một hãng luật bên ngoài về nhiều hướng hành động có thể sớm được triển khai chính thức, cho thấy đây không chỉ đơn thuần là động thái tạo áp lực truyền thông. Một yếu tố cốt lõi của tranh chấp là việc ChatGPT đã được tích hợp sâu vào phần mềm của Apple, vốn được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh quan trọng giúp OpenAI thương mại hóa sản phẩm và tiếp cận hàng trăm triệu thiết bị. Việc công ty hiện phát tín hiệu rằng thỏa thuận không đáp ứng kỳ vọng tài chính cho thấy cấu trúc doanh thu, cơ chế chia sẻ giá trị hoặc mức độ hiển thị của mô hình AI trên các thiết bị Apple có thể kém thuận lợi hơn dự kiến. Chỉ riêng việc xuất hiện các thông tin rò rỉ về khả năng kiện tụng từ nội bộ OpenAI cũng cho thấy nỗ lực tạo đòn bẩy trước khi xảy ra một tranh chấp chính thức.

Tác động đối với nhà đầu tư AAPL

Từ góc nhìn của cổ đông Apple, hiện tồn tại rủi ro rằng thay vì tập trung vào câu chuyện tích hợp AI liền mạch vào iOS, iPadOS và macOS, thị trường sẽ bắt đầu định giá khả năng xảy ra tranh chấp hợp đồng, các yêu cầu bồi thường tài chính và nhu cầu phải đàm phán lại hoặc thậm chí sửa đổi thỏa thuận. Một cuộc chiến pháp lý tiềm năng cũng có thể làm lộ ra các chi tiết trong thỏa thuận thương mại giữa Apple và OpenAI, từ đó làm gia tăng sự bất định về khả năng sinh lời dài hạn của các dịch vụ AI tạo sinh trong hệ sinh thái Apple. Nhà đầu tư nên xem các báo cáo này như một ví dụ điển hình của “headline risk” - tức rủi ro xuất phát từ tin tức - vốn có thể làm tăng biến động trong ngắn hạn và buộc thị trường phải điều chỉnh lại các giả định về quy mô cũng như tốc độ thương mại hóa AI trong kết quả kinh doanh của Apple ở trung hạn. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang đối mặt với nhiều tranh chấp và giám sát pháp lý, một mặt trận pháp lý mới tiềm năng càng củng cố quan điểm rằng “phần bù an toàn” của Apple có thể tiếp tục suy giảm nếu công ty không chứng minh được một lộ trình rõ ràng và ổn định cho việc thương mại hóa AI. Đối với các trader, điều này tạo ra môi trường thuận lợi cho các giao dịch chiến thuật theo tin tức; còn với các nhà đầu tư dài hạn, câu hỏi quan trọng sẽ là liệu tranh chấp này chỉ dẫn đến những thay đổi mang tính hình thức trong thỏa thuận, hay sẽ trở thành khởi đầu cho sự rạn nứt sâu rộng hơn trong mô hình hợp tác hiện tại giữa hai công ty.

Cổ phiếu Apple giảm mạnh ngay sau khi bài báo của Bloomberg được công bố. Nguồn: xStation