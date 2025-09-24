Đọc thêm

🔴Liệu Vàng sẽ chạm mốc $4.000 vào cuối năm?

15:02 24 tháng 9, 2025

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

26.09.2025
10:46

Cổ phiếu đáng chú ý - Salesforce Inc.

Salesforce, Inc. là một công ty công nghệ của Mỹ có trụ sở tại San Francisco, được công nhận là tập đoàn...

 10:16

Tin đầu ngày (26.09.2025): Phố Wall ảm đạm📉 Bitcoin giảm xuống dưới mức 110.000 USD

Tại châu Âu, các chỉ số chính đồng loạt giảm. DAX mất hơn 0,5%, trong khi FTSE 100 của Anh lùi gần 0,4%. Cổ phiếu...
25.09.2025
23:35

Giá ca cao giảm gần 2% xuống dưới mức 7.000 USD do mưa lớn ở Châu Phi 📉

Giá ca cao đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh gần 13.000 USD/tấn vào năm 2024, hiện giao dịch dưới ngưỡng 7.000 USD/tấn — vùng...
