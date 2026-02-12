Tin đầu ngày: Báo cáo NFP mạnh mẽ có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed

Tình hình thị trường chứng khoán hôm nay vẫn diễn biến trái chiều, dù phiên mở cửa khá tích cực khi chỉ số US500 vượt mốc 7.000 điểm. Hiện tại, chỉ số US500 tăng 0,2%, tương tự như US100. Trong khi đó, cổ phiếu vốn hóa nhỏ chịu áp lực mạnh nhất khi US2000 giảm tới 1,4%, có thể phản ánh phản ứng trước việc thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Tại châu Âu, thị trường cũng phân hóa. DE40 giảm 0,4%, trong khi FRA40 tăng 0,6%. Chỉ số UK100 tăng mạnh tới 1%.

Sự kiện được chờ đợi nhất hôm nay là báo cáo NFP bị trì hoãn. Biên độ dự báo rất rộng, từ âm vài nghìn đến tận 150.000 việc làm. Cuối cùng, với mức đồng thuận khoảng 70.000, báo cáo công bố đạt 130.000, tạo phản ứng mạnh khiến USD tăng giá và lợi suất trái phiếu tăng.

Việc làm khu vực tư nhân tăng mạnh tới 172.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tăng trưởng việc làm mang tính lệch pha, chủ yếu đến từ lĩnh vực y tế. Đồng thời, hơn 40.000 việc làm trong khu vực công đã bị cắt giảm.

Ngoài ra, dữ liệu QCEW cuối cùng về tình trạng việc làm thực tế cũng được công bố. Trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 3/2025, số việc làm thấp hơn 898.000, ít hơn một chút so với ước tính ban đầu. Dù vậy, mức tăng việc làm trung bình sau điều chỉnh sơ bộ cho phần còn lại của năm 2025 chỉ đạt 15.000, so với khoảng 50.000 trước đó.

Cặp EURUSD giảm gần 0,5% trong ngày, xuống vùng 1,1830, do cơ hội Fed cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm nay giảm đi. Hiện tại, phần lớn mức giảm đã được thu hẹp, nhưng tỷ giá vẫn dưới 1,19.

Vàng và bạc lần lượt tăng 1% và 4% trong ngày. Biến động vẫn cao, dù đà tăng mạnh hơn đã xuất hiện trước thời điểm công bố NFP.

Thị trường hiện định giá rằng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 7 (trước đó là tháng 6). Citi cũng đã điều chỉnh dự báo lần cắt giảm đầu tiên từ tháng 3 sang tháng 4.

Giá dầu thô vẫn duy trì cao quanh 65 USD/thùng, do bất ổn liên quan đến Iran và Mỹ. Iran từ chối đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo và chỉ sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân.

Báo cáo của DOE cho thấy tồn kho dầu tăng mạnh khoảng 8,5 triệu thùng, dù báo cáo API hôm qua thậm chí ghi nhận mức tăng cao hơn, khoảng 13 triệu thùng.