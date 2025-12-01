Michael Burry công kích Tesla 💡

Nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry đã khơi lại làn sóng chỉ trích đối với lĩnh vực công nghệ. Trong bài viết mới trên Substack mang tên "Cassandra Unchained", ông mô tả Tesla (TSLA.US) là định giá phi lý, đưa công ty vào danh sách các “bong bóng đầu cơ” cùng với Nvidia và Palantir. Burry đã đóng quỹ phòng hộ Scion Asset Management vào tháng 11 và ra mắt bản tin trả phí với giá 39 bảng/tháng. Ông giải thích rằng việc điều hành quỹ đi kèm nhiều hạn chế pháp lý khiến ông không thể giao tiếp một cách tự do. Hiện đã có hơn 35.000 người đăng ký và ông dự định đăng 1-2 bài mỗi tuần.

Burry chỉ ra rằng Tesla đang làm pha loãng giá trị cổ phiếu khoảng 3,6% mỗi năm thông qua các gói lương thưởng cho nhân viên dựa trên cổ phiếu - không có mua lại cổ phiếu để bù đắp. So sánh: Amazon pha loãng 1,3% và Palantir 4,6%. Burry gọi đây là “đại số bi thảm” - sự xói mòn giá trị cổ đông hiện hữu mà thị trường phớt lờ, coi chi phí trả cổ phiếu như một khoản chi “phi tiền mặt”.

Ngoài ra, cổ đông đã thông qua gói thù lao cho Elon Musk trị giá lên tới 1 tỷ USD, được trao trong vòng 10 năm nếu Tesla đạt được các mục tiêu cực kỳ tham vọng, bao gồm vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD. Theo Burry, điều này gần như đảm bảo sẽ còn thêm các đợt phát hành cổ phiếu, đặc biệt khi Tesla đang giao dịch ở mức P/E gần 300 lần lợi nhuận - nghĩa là phần “miếng bánh” của cổ đông hiện tại sẽ ngày càng nhỏ lại.

Burry mỉa mai rằng nhà đầu tư từng hứng thú với xe điện cho đến khi xuất hiện cạnh tranh; sau đó chuyển sang công nghệ tự lái cho đến khi xuất hiện cạnh tranh; và giờ đây là robot cho đến khi xuất hiện cạnh tranh. Mỗi khi tăng trưởng của Tesla yếu đi, câu chuyện lại xoay sang một “biên giới mới”: từ Cybercab đến robot Optimus.

Chỉ số P/E dự phóng 12 tháng của Tesla hiện đang ở mức gần cao nhất trong 5 năm. Nguồn: Koyfin

Cổ phiếu TSLA vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn, sau khi bật trở lại trên đường EMA 50 ngày tuần trước. Nguồn: xStation