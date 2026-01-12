Tin đầu ngày (12.01.2026): Kim loại quý tiếp tục bùng nổ, giá dầu phục hồi trước những bất ổn về địa chính trị

Các chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa phiên cuối tuần trong sắc xanh. Dẫn đầu đà tăng là Nasdaq 100, với hợp đồng tương lai tăng hơn 0,7%. Russell 2000 cũng có diễn biến tích cực. Trong khi đó, S&P 500 và Dow Jones vẫn tăng, nhưng mức tăng được giới hạn quanh 0,4%.

Nhà đầu tư đã nhận được rất nhiều thông tin kinh tế vĩ mô từ Mỹ vào cuối tuần qua, khi hàng loạt dữ liệu quan trọng được công bố. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 50.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường cũng như số liệu trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,5% xuống còn 4,4%.

Thị trường từng chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến chính sách thuế quan của Donald Trump, tuy nhiên quyết định này đã bị hoãn lại và vẫn là một yếu tố bất định.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Michigan và kỳ vọng lạm phát cho thấy bức tranh về một nền kinh tế tương đối vững mạnh. Tất cả các chỉ số niềm tin người tiêu dùng đều vượt kỳ vọng, nhưng cái giá phải trả là kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Cổ phiếu Intel tăng khoảng 10%, nhờ những phát biểu tích cực của Donald Trump về công ty và CEO của hãng.

Meta sẽ cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của mình bằng lò phản ứng hạt nhân từ Oklo và Vistra. Cổ phiếu của cả hai công ty này đều tăng gần 10%.

General Motors đang phải ghi nhận khoản lỗ 6 tỷ USD do những thay đổi trong chính sách xe điện (EV) của Mỹ. Cổ phiếu công ty giảm khoảng 3%.

Tại châu Âu, nhà đầu tư cũng có một phiên giao dịch tích cực. Hầu hết các sàn chứng khoán trên “lục địa già” đều tăng điểm. Dẫn đầu là chỉ số AEX của Hà Lan, với hợp đồng tăng gần 2%. DAX (Đức), CAC40 (Pháp) và WIG20 (Ba Lan) cũng tăng mạnh, đều trên 1%.

Kinh tế Tây Ban Nha đang rất nóng, với sản lượng công nghiệp tháng 11 tăng tới 4,5%. Tại Đức, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, sản lượng công nghiệp tăng 0,8%.

ASML nhận được sự tin tưởng từ các nhà phân tích của HSBC, khi cổ phiếu nhà sản xuất máy quang khắc này tăng hơn 3% sau khi ngân hàng đầu tư nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu.

Một ngày tồi tệ đối với đồng Yên Nhật, khi đồng tiền này giảm 0,6% so với USD, rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2024. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các thông điệp từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế, USD cũng ghi nhận sự mạnh lên nhẹ nhưng trên diện rộng.

Giá ca cao lao dốc mạnh, với giá hợp đồng hàng hóa nông sản này giảm tới 11%, khi mưa lớn tại Tây Phi khiến thị trường kỳ vọng mùa vụ kỷ lục.

Giá dầu đang phục hồi một phần mức giảm trước đó, khi thị trường ngày càng hoài nghi về khả năng mở rộng sản lượng tại Venezuela trong bối cảnh có sự can dự của Mỹ. Các cuộc biểu tình tại Iran và leo thang xung đột ở Yemen làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung.