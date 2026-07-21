Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu chất bán dẫn thúc đẩy đà phục hồi

Phiên giao dịch thứ Ba đang chứng kiến sự trở lại của lực cầu trên các thị trường lớn. Đà tăng lan rộng từ châu Á sang châu Âu và tiếp tục hướng tới Mỹ. Động lực chính đến từ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu chất bán dẫn sau giai đoạn bị bán tháo mạnh. Hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ đang ghi nhận mức tăng giới hạn quanh 0,5%, trong đó NASDAQ dẫn đầu khi hợp đồng tương lai tăng rõ rệt hơn 1%.

Một yếu tố tiêu cực trong câu chuyện thị trường hiện tại là việc Mỹ tiếp tục áp dụng thêm các mức thuế quan mới đối với Canada. Các biện pháp này chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm hàng tiêu dùng khu vực (như rượu vang và thiết bị thể thao) cũng như vật liệu xây dựng.

Một thông tin thứ cấp nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý thị trường là khả năng đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Mỹ và Iran. Mặc dù các thỏa thuận và nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai quốc gia này đã nhiều lần cho thấy sự mong manh, thị trường vẫn phản ứng tích cực với những tín hiệu như vậy.

Tin tức doanh nghiệp

General Motors (GM.US): Tập đoàn ô tô Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 vượt xa kỳ vọng. Doanh thu đạt 48 tỷ USD so với dự báo 47 tỷ USD, trong khi EPS đạt 3,57 USD, cao hơn mức kỳ vọng khoảng 3,2 USD. Điểm tích cực đáng chú ý là công ty đã nâng triển vọng tài chính cho cả năm 2026 đối với một số chỉ tiêu hoạt động chính. Tuy nhiên, giá cổ phiếu hiện chưa có phản ứng đáng kể.

Nebius (NBIS.US): Một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực “neo-cloud” tăng khoảng 6% khi mở cửa sau khi Nvidia công bố đang nắm giữ 9,3% cổ phần tại công ty này.

Eli Lilly (LLY.US): Công ty đã bị Novo Nordisk khởi kiện. Theo thông tin được công bố, tập đoàn dược phẩm Đan Mạch cáo buộc Eli Lilly thực hiện một loạt hành vi cạnh tranh không công bằng và gây bất lợi cho người tiêu dùng, chủ yếu liên quan đến hoạt động marketing. Hiện tại, Eli Lilly chưa đưa ra bình luận chính thức. Cổ phiếu giảm khoảng 1%.

Northrop Grumman (NOC.US): Nhà thầu quốc phòng Mỹ công bố kết quả kinh doanh. Mặc dù doanh thu và lượng đơn đặt hàng đạt mức kỷ lục, biên lợi nhuận hoạt động giảm từ 13,8% xuống 10% đang khiến cổ phiếu giảm gần 8%.

3M (MMM.US): Công ty công bố kết quả quý 2/2026 vượt đáng kể kỳ vọng thị trường. EPS tăng mạnh lên 2,24 USD và doanh thu đạt 6,5 tỷ USD, đồng thời nâng triển vọng cả năm, giúp cổ phiếu tăng khoảng 6% khi mở cửa.

SaaS: Morgan Stanley công bố loạt báo cáo và khuyến nghị về nhóm công ty SaaS. Mặc dù báo cáo đưa ra nhiều điểm tích cực và đánh giá lĩnh vực này vẫn “hấp dẫn”, thị trường gần như chỉ tập trung vào các yếu tố tiêu cực, khiến cổ phiếu trong ngành giảm tới 5% khi mở cửa.

Phân tích kỹ thuật: US100 (D1)

Giá trên biểu đồ hiện vẫn nằm trong vùng tích lũy giữa 30.900 và 28.450 điểm. Mặc dù phe mua đã bảo vệ thành công vùng hỗ trợ phía dưới của kênh tích lũy, xu hướng ngắn hạn vẫn đang nghiêng rõ về phía giảm. Mức quan trọng đối với phe bán là việc phá vỡ đường xu hướng giảm quanh vùng ~29.750 điểm. Nguồn: xStation5

Dữ liệu kinh tế vĩ mô