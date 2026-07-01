Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu chịu áp lực từ dữ liệu kinh tế Mỹ và việc Warsh không đưa ra định hướng rõ ràng

Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ mở cửa thấp hơn so với mức đóng cửa phiên trước, khi loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô mới công bố phần nào làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên diễn biến thị trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư chủ yếu phản ứng trước chuỗi số liệu sản xuất kém khả quan và những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt, làm gia tăng sự không chắc chắn về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong những tháng tới.

Chỉ số ISM Manufacturing và số liệu PMI sản xuất cuối cùng của Mỹ đều thấp hơn kỳ vọng, phản ánh sự chậm lại rõ rệt của hoạt động công nghiệp cũng như đà suy yếu của đơn đặt hàng mới. Trong khi đó, báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn dự báo. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững chắc nhưng đang dần mất động lực tăng trưởng.

Cùng lúc đó, trong lần xuất hiện đầu tiên trên trường quốc tế, Kevin Warsh tiếp tục giữ lập trường rất thận trọng và một lần nữa từ chối đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về quyết định lãi suất của Fed trong tháng 7. Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ không báo trước các bước đi chính sách, tiếp tục chuyển hướng khỏi chiến lược forward guidance và tập trung nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là lạm phát và thị trường lao động. Warsh cũng khẳng định rằng việc khôi phục ổn định giá cả vẫn là ưu tiên hàng đầu của Fed, đồng thời cho biết sự sụt giảm gần đây của biến động thị trường và lợi suất trái phiếu cho thấy môi trường kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn. Ông cũng đề cập đến quá trình chuyển đổi công nghệ, cho rằng Mỹ có thể trở thành một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Ngoài ra, Warsh công bố việc thành lập các nhóm công tác đặc biệt nhằm xem xét lại cách thức hoạt động và truyền thông của Fed, phản ánh cuộc tranh luận rộng hơn về chính sách tiền tệ trong bối cảnh bất định gia tăng.

Nguồn: XTB Research

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, dao động trong biên độ hẹp quanh vùng đi ngang. Thị trường hiện chưa có chất xúc tác đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng, trong khi các dữ liệu kinh tế gần đây tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. Sự kết hợp giữa số liệu sản xuất yếu và dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và hạn chế khẩu vị rủi ro. Đồng thời, thị trường vẫn trong trạng thái chờ đợi, cân bằng giữa hoạt động chốt lời sau nhịp tăng trước đó và việc thiếu các yếu tố đủ mạnh để kích hoạt một đợt bán tháo sâu hơn hoặc một xu hướng tăng mới.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Nguồn: XTB Research

Meta (META.US) Cổ phiếu Meta tăng mạnh sau khi xuất hiện thông tin công ty đang cân nhắc ra mắt nền tảng điện toán đám mây (cloud) của riêng mình nhằm thương mại hóa phần năng lực tính toán dư thừa phục vụ phát triển AI. Theo truyền thông, Meta đang xem xét cung cấp cho khách hàng cả mô hình AI lẫn hạ tầng điện toán, qua đó cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp cloud lớn như Amazon, Microsoft và Google. Động thái này sẽ giúp Meta khai thác hiệu quả hơn các khoản đầu tư hàng chục tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo. Nhà đầu tư phản ứng tích cực khi xem đây là động lực tăng trưởng dài hạn mới trong một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của ngành công nghệ.

Sony (SONY.US) Sony thông báo rằng kể từ tháng 1/2028, tất cả các tựa game PlayStation mới sẽ chỉ được phát hành dưới dạng kỹ thuật số, chính thức chấm dứt việc sản xuất đĩa vật lý cho các trò chơi mới. Những tựa game phát hành trước thời điểm này vẫn sẽ tiếp tục được bán dưới dạng đĩa. Công ty cho biết quyết định này phản ánh xu hướng phân phối kỹ thuật số ngày càng phổ biến và sự thay đổi trong thói quen của người chơi.

Nike (NKE.US) gây thất vọng sau báo cáo kết quả kinh doanh, khiến cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Thị trường phản ứng tiêu cực chủ yếu do triển vọng kinh doanh yếu và những khó khăn kéo dài về nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng công ty có thể dần quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhờ chiến lược mới dưới ban lãnh đạo hiện tại và danh mục sản phẩm được làm mới, dù quá trình phục hồi được dự báo sẽ mất nhiều thời gian hơn so với kỳ vọng trước đây.

ServiceNow (NOW.US) tăng mạnh sau khi được Guggenheim nâng khuyến nghị. Theo các nhà phân tích, đợt điều chỉnh gần đây đã khiến định giá của công ty trở nên hấp dẫn hơn, trong khi vị thế vững chắc trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp cùng các giải pháp AI ngày càng phát triển sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Constellation Brands (STZ.US) tăng giá mặc dù doanh thu quý I thấp hơn kỳ vọng. Nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào: Lợi nhuận vượt dự báo. Kết quả tích cực của mảng bia. Triển vọng dòng tiền tự do được cải thiện. Ngoài ra, cổ phiếu còn được hỗ trợ bởi: Cổ tức hàng quý 1,03 USD/cổ phiếu. Chương trình mua lại cổ phiếu tiếp tục được triển khai. Công ty giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm.