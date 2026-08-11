Tin đầu ngày: Đàm phán tại vùng Vịnh thất bại, giá dầu và khí đốt tăng vọt

Mỹ Phiên giao dịch thứ Hai được đánh dấu bởi mức độ biến động thấp bất thường, chưa từng xuất hiện trong những tháng gần đây. Các chỉ số chính của Mỹ giảm khoảng 0,2% đến 0,6%. Russell 2000 là chỉ số ghi nhận mức biến động mạnh nhất.

Trong bối cảnh không có báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng hay dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang Iran. Một vòng đàm phán mới ngày càng trở nên khó khả thi, trong khi tâm lý lo lắng và thiếu kiên nhẫn của nhà đầu tư đang phản ánh rõ trên thị trường hàng hóa. Donald Trump đã trực tiếp đề cập đến một loạt yêu cầu của Iran trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social. Theo thông tin được đưa ra, ông đã phản đối các yêu cầu của Iran liên quan đến khoản bồi thường. Đại diện Iran được cho là đã tuyên bố rằng tình trạng của eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái trước tháng 2/2025.

Một số công ty đầu tư đã nâng mục tiêu cuối năm đối với S&P 500.

Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Kevin Warsh, đã hoàn tất quá trình bán các tài sản tài chính của mình, phù hợp với quy trình do ủy ban đạo đức của Fed quy định. Tin tức doanh nghiệp, Mỹ Apple (AAPL.US): Cổ phiếu giảm khoảng 1% sau khi nhận được khuyến nghị tiêu cực từ một ngân hàng đầu tư. Các chuyên gia phân tích cho rằng áp lực lên biên lợi nhuận và khả năng định giá các mẫu iPhone mới là yếu tố chính.

Intel (INTL.US): Nhà sản xuất chip Mỹ giảm tới 3% khi mở cửa sau khi công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu mới nhằm huy động vốn cho các khoản đầu tư. Quy mô đợt phát hành lên tới 15 tỷ USD.

Monday.com (MNDY.US): Cổ phiếu công ty phần mềm giảm tới 9% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Mặc dù kết quả vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường (Doanh thu: 364,6 triệu USD so với 355 triệu USD; EPS: 1,48 USD so với 1,11 USD), triển vọng kinh doanh gây thất vọng đã khiến các cổ đông lo ngại.

Berkshire Hathaway (BRKB.US): Cổ phiếu công ty đầu tư tăng hơn 2% trong hôm nay dù kết quả kinh doanh chỉ ở mức vừa phải. Mức tăng nhẹ của lợi nhuận hoạt động được bù đắp bởi thông báo về chương trình mua lại cổ phiếu quy mô lớn. Châu Âu Các chỉ số châu Âu chịu áp lực mạnh từ giá khí đốt, vốn tăng vọt khi triển vọng đàm phán với Iran ngày càng trở nên kém khả quan. Hợp đồng tương lai của hầu hết các chỉ số lớn tại châu Âu kết thúc ngày với mức giảm nhẹ. FTSE 100 của Anh là chỉ số diễn biến kém nhất trong phiên, giảm khoảng 0,5%. Tin tức doanh nghiệp, Châu Âu Vistry Group: Cổ phiếu giảm 12% sau các báo cáo cho rằng Allianz có thể cắt giảm phạm vi bảo hiểm tín dụng thương mại đối với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng tại Anh.

Stabilus: Cổ phiếu giảm khoảng 5% sau khi công ty thông báo chấm dứt hợp đồng với CFO hiện tại.

Volkswagen AG: Các cổ đông lớn của công ty, gồm gia đình Porsche và Piëch, được cho là đang gây sức ép lên các cổ đông lớn khác nhằm ủng hộ kế hoạch cải tổ mạnh mẽ tại Volkswagen. Cổ phiếu giảm khoảng 1%. Tiền tệ Đồng yên tiếp tục suy yếu mạnh. Đồng tiền Nhật Bản ghi nhận mức giảm đáng kể so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Bảng Anh tăng mạnh nhất so với yên, có thời điểm tăng tới 1%. Theo sau là USD và EUR, lần lượt tăng 0,9% và 0,7%.

Franc Thụy Sĩ cũng suy yếu, giảm khoảng 0,3% đến 0,5% so với các đồng tiền chính. Hàng hóa Giá hydrocarbon quay trở lại đà tăng mạnh, được thúc đẩy bởi khả năng đàm phán giữa Oman, Iran và Mỹ đã thất bại.

Giá dầu, cả Brent và WTI, tăng hơn 6%. Giá Brent quay trở lại trên 87 USD/thùng.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng vọt. Hợp đồng tương lai tăng hơn 13% trong phiên hôm nay, lên 61 EUR/MWh.

Bạc phục hồi một phần mức giảm trước đó sau khi bật lên từ vùng quanh 55 USD/oz. Giá tăng khoảng 2%. Tiền điện tử Tâm lý trên thị trường crypto trong phiên thứ Hai rõ ràng là tiêu cực. Phần lớn các token đều giảm giá.

Trong nhóm các token lớn, Ethereum giảm mạnh nhất, khoảng 2,5%, xuống dưới 1.880 USD.

Bitcoin và Solana theo sau với mức giảm khoảng 2%. Bitcoin quay trở lại dưới mốc 64.000 USD.

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