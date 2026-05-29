Hungary mở khóa nguồn vốn EU; EUR/HUF giảm 0,5%

Chưa đầy một tháng sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội, Thủ tướng Hungary Péter Magyar đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu nhằm mở khóa các nguồn vốn EU bị đóng băng.

Tân Thủ tướng Hungary đã trình bày một kế hoạch cải cách đầy tham vọng tại Brussels và nhận được sự chấp thuận sơ bộ từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Thỏa thuận này mở đường cho việc giải ngân 16,4 tỷ euro, bao gồm 10 tỷ euro từ Quỹ Phục hồi và Tăng cường Khả năng Chống chịu (RRF), 4,2 tỷ euro từ các quỹ liên kết và 2,2 tỷ euro gắn liền với các cải cách nhằm khôi phục tự do học thuật.

Tuy nhiên, các khoản tiền này sẽ không được chuyển ngay tới Budapest. Brussels sẽ giải ngân theo từng đợt, với điều kiện Hungary phải thực hiện trước các thay đổi pháp lý cụ thể và được Ủy ban châu Âu chính thức phê duyệt. Những cam kết quan trọng nhất của chính phủ mới bao gồm:

Hungary gia nhập Văn phòng Công tố viên Công châu Âu (EPPO);

Tăng cường tính độc lập của Cơ quan Liêm chính Quốc gia, đơn vị chịu trách nhiệm chống tham nhũng;

Giải thể các Quỹ Quản lý Tài sản vì Lợi ích Công cộng (PITs), những tổ chức đang kiểm soát các trường đại học Hungary, qua đó cho phép sinh viên nước này ngay lập tức được tham gia trở lại chương trình Erasmus trong năm học tới.

Thị trường tài chính đã phản ứng rất nhanh với thông tin này. Triển vọng dòng vốn lớn chảy vào nền kinh tế cùng với việc bình thường hóa quan hệ với EU đã hỗ trợ mạnh cho đồng nội tệ Hungary, khiến cặp tỷ giá EUR/HUF giảm 0,5%. Tuy nhiên, do khả năng nguồn vốn EU được giải phóng nhanh chóng đã phần lớn được thị trường phản ánh vào giá từ trước, mức biến động của đồng tiền này vẫn tương đối hạn chế.

Hình 1: EUR/HUF (13.03 - 29.05)

Nguồn: xStation, 29.05.2026

Thị trường chứng khoán Budapest cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, khi chỉ số chuẩn BUX tăng vọt 2,4%.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB