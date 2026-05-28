Thị trường nổi bật: GOLD chạm EMA200 khi đà bán tháo tăng tốc 🟡 📉

Đợt bán tháo vàng tiếp tục mở rộng (GOLD: -1,5%), kéo hợp đồng tương lai kim loại quý này xuống đường trung bình động hàm mũ 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 3. Đợt kiểm định kỹ thuật quan trọng này đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp mạnh mẽ giữa đà tăng của đồng USD trú ẩn an toàn và áp lực ngày càng lớn từ lập trường chính sách tiền tệ diều hâu thống nhất của Mỹ.
GOLD hiện đang ổn định quanh đường EMA 200 ngày, trong khi chỉ báo RSI dao động chỉ vài điểm trên vùng quá bán (>30). Đáng chú ý, làn sóng biến động địa chính trị gần đây diễn ra với khối lượng giao dịch thấp hơn so với các quý gần đây. Nguồn: xStation5
Điều gì đang tác động đến GOLD hôm nay:
Leo thang quân sự Mỹ - Iran: Mỹ đã bắn hạ bốn máy bay không người lái của Iran và phá hủy một trạm điều khiển gần eo biển Hormuz, kéo theo một cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait. Khi các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất Iran - Oman về việc cùng khôi phục và quản lý hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa sẽ “kết thúc mọi chuyện” nếu Tehran không tuân thủ.
Lệnh ngừng bắn tại Lebanon bên bờ sụp đổ: Trong khi đó, Israel đã tăng cường đáng kể chiến dịch chống Hezbollah ở miền nam Lebanon, tấn công 550 mục tiêu trong tuần này và tuyên bố một khu vực chiến sự mới. Các cuộc giao tranh dữ dội này đang đẩy lệnh ngừng bắn mong manh từ tháng 4 đến sát bờ vực sụp đổ và khiến hơn 1,2 triệu người phải di dời.
Đồng USD tăng mạnh vì bế tắc: Căng thẳng mới tại Trung Đông, được thúc đẩy bởi các cuộc đối đầu quân sự trong khu vực, đã chấm dứt đột ngột làn sóng lạc quan gần đây về một thỏa thuận hòa bình. Sự bế tắc địa chính trị ngày càng xấu đi đã kích hoạt mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn, đẩy đồng USD quay trở lại các vùng giá quan trọng từng xuất hiện trong giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm hồi giữa tháng 3.
Lập trường diều hâu của Fed làm giảm sức hấp dẫn của vàng: Những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã làm suy giảm đáng kể sức hấp dẫn của các kim loại quý không sinh lãi. Thống đốc Fed Lisa Cook tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát dai dẳng buộc phải hành động, trong khi Neel Kashkari nhận định rằng thị trường lao động vững chắc tạo dư địa cho việc thắt chặt chính sách mạnh tay hơn. Lập trường thống nhất này đã khiến dòng vốn chảy mạnh vào đồng USD đang tăng giá, đồng thời làm gia tăng đáng kể chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng so với các tài sản sinh lợi suất.
