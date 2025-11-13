Người dân Mỹ có thể ăn mừng việc chính phủ mở cửa trở lại, chấm dứt tình trạng tê liệt trong quá trình ra quyết định và khôi phục nguồn tài trợ cho các chương trình thiết yếu. Tuy nhiên, thị trường tài chính dường như lại cho thấy một diễn biến trái ngược. Phiên giao dịch trên Phố Wall mở cửa với đà giảm rõ rệt. Hợp đồng US100 giảm khoảng 1%, trong khi S&P 500 và Russell giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5% ngay khi bắt đầu giao dịch. Đồng USD cũng thể hiện sự yếu kém rõ rệt, mất giá so với hầu hết các đồng tiền chính. Chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,2%, chạm mức thấp nhất trong 3 tuần.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Các cổ phiếu công nghệ và bán lẻ đang dẫn đầu đà giảm đầu phiên tại Mỹ. Ngành công nghiệp giảm nhẹ hơn, trong khi ngành y tế lại ghi nhận mức tăng, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên hôm nay.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Trong nhóm dữ liệu công bố hôm nay: EIA sẽ công bố thay đổi tồn kho dầu thô và xăng. Các quan chức Alberto Musalem (FED St. Louis) và Beth M. Hammack (thành viên FOMC) sẽ có phát biểu liên quan đến chính sách tiền tệ.

Biểu đồ chỉ số US100 (D1)

Nguồn: xStation5

Trên biểu đồ, giá tiếp tục giảm, hiện dừng lại tại vùng hỗ trợ 25.300 USD. Bên mua không thể duy trì xu hướng tăng trước đó. Mục tiêu hiện tại của bên mua là bảo vệ vùng giá 25.300 để duy trì khả năng tích lũy và phục hồi.

Tuy nhiên, nếu bên bán phá vỡ vùng hỗ trợ này, giá có thể tiếp tục điều chỉnh sâu hơn về quanh 24.640 USD.

Tin tức công ty: