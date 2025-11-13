- Mỹ chính thức chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, nhưng thị trường vẫn không tăng trưởng
- Phố Wall tiếp tục chuỗi giảm gần đây
- Google lại một lần nữa bị cơ quan quản lý EU điều tra
- Cisco gây bất ngờ tích cực cho nhà đầu tư nhờ kết quả kinh doanh khả quan
- Giá vàng phục hồi giúp cổ phiếu các công ty khai thác mỏ tăng trở lại
- Cổ phiếu công nghệ lượng tử tiếp tục lao dốc
Người dân Mỹ có thể ăn mừng việc chính phủ mở cửa trở lại, chấm dứt tình trạng tê liệt trong quá trình ra quyết định và khôi phục nguồn tài trợ cho các chương trình thiết yếu. Tuy nhiên, thị trường tài chính dường như lại cho thấy một diễn biến trái ngược. Phiên giao dịch trên Phố Wall mở cửa với đà giảm rõ rệt. Hợp đồng US100 giảm khoảng 1%, trong khi S&P 500 và Russell giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5% ngay khi bắt đầu giao dịch. Đồng USD cũng thể hiện sự yếu kém rõ rệt, mất giá so với hầu hết các đồng tiền chính. Chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,2%, chạm mức thấp nhất trong 3 tuần.
Nguồn: Bloomberg Finance LP
Các cổ phiếu công nghệ và bán lẻ đang dẫn đầu đà giảm đầu phiên tại Mỹ. Ngành công nghiệp giảm nhẹ hơn, trong khi ngành y tế lại ghi nhận mức tăng, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên hôm nay.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô
Trong nhóm dữ liệu công bố hôm nay: EIA sẽ công bố thay đổi tồn kho dầu thô và xăng. Các quan chức Alberto Musalem (FED St. Louis) và Beth M. Hammack (thành viên FOMC) sẽ có phát biểu liên quan đến chính sách tiền tệ.
Biểu đồ chỉ số US100 (D1)
Nguồn: xStation5
Trên biểu đồ, giá tiếp tục giảm, hiện dừng lại tại vùng hỗ trợ 25.300 USD. Bên mua không thể duy trì xu hướng tăng trước đó. Mục tiêu hiện tại của bên mua là bảo vệ vùng giá 25.300 để duy trì khả năng tích lũy và phục hồi.
Tuy nhiên, nếu bên bán phá vỡ vùng hỗ trợ này, giá có thể tiếp tục điều chỉnh sâu hơn về quanh 24.640 USD.
Tin tức công ty:
-
CISCO (CSCO.US) – Cổ phiếu tăng gần 7% trước phiên sau khi công bố kết quả vượt kỳ vọng và nâng mạnh dự báo EPS tương lai.
-
Alphabet (GOOGL.US) – Bị cơ quan quản lý EU điều tra vì nghi ngờ hành vi không công bằng với khách hàng; cổ phiếu giảm 1,5%.
-
Dollar Tree (DLTR.US) – Giảm khoảng 3% sau khi nhận khuyến nghị tiêu cực từ một ngân hàng đầu tư, lo ngại hết dư địa tăng trưởng.
-
Nike (NKE.US) – Tăng hơn 2% nhờ khuyến nghị tích cực từ Wells Fargo, dự báo định giá có thể tăng mạnh nhờ mùa mua sắm sắp tới và hiệu ứng “trump tariff dividend”.
-
FireFly (FLY.US) – Tăng hơn 20% sau thông tin sẽ tái khởi động sử dụng tên lửa Alpha Rocket, được thị trường phản ứng tích cực.
-
Anglogold (AU.US) – Tăng gần 3% trước phiên, hưởng lợi từ đà tăng mới của giá vàng và kim loại quý.
-
Alibaba (BABA.US) – Tăng gần 5% sau khi công bố mô hình AI mới được kỳ vọng cạnh tranh với ChatGPT.
-
Rigetti Computing (RGTI.US) – Giảm hơn 3%, tiếp tục xu hướng thoái vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ lượng tử.
"Sắc đỏ" tràn ngập thị trường tài chính🚨
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn và sản xuất của Canada cao hơn dự kiến 📊
Micron tăng giá DRAM lên mức cao kỷ lục
🚩Giá ca cao và cà phê tương lai giảm mạnh sau các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nam Mỹ 📉
