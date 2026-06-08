Mở phiên Mỹ: Nasdaq phục hồi khi giá dầu hạ nhiệt 📈 Cổ phiếu Intel và Corning tăng mạnh

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang phục hồi sau đợt bán tháo mạnh của tuần trước, khi Nasdaq lao dốc hơn 4% trong phiên thứ Sáu. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng gần 1,5% lên 29.300 điểm, trong khi S&P 500, Russell 2000 và DJIA cũng hồi phục nhưng với mức độ khiêm tốn hơn, do dòng tiền chủ yếu quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay gần như không có dữ liệu quan trọng. Tại châu Âu, số liệu cho thấy đơn đặt hàng công nghiệp của Đức giảm mạnh hơn dự kiến, còn chỉ số niềm tin nhà đầu tư khu vực đồng euro cao hơn nhẹ so với kỳ vọng nhưng vẫn ở vùng tiêu cực sâu. Trong khi đó, giá dầu Brent (OIL) đã giảm từ khoảng 94 USD xuống 93 USD/thùng, góp phần cải thiện tâm lý chung của thị trường.

Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran đang đến rất gần, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã hủy kế hoạch trả đũa Iran sau vụ pháo kích gần đây của Tehran. Thị trường đang xem đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng địa chính trị đang dịu bớt.

Theo The Information, Google và NVIDIA đang cân nhắc Intel như một nhà sản xuất chip dự phòng. Thông tin này hỗ trợ đà hồi phục của cổ phiếu Intel sau giai đoạn suy yếu gần đây, với mức tăng khoảng 8%.

Amazon đã đạt được thỏa thuận với Corning về việc sản xuất cáp quang tại Mỹ. Cổ phiếu Amazon ban đầu tăng gần 7% trước khi thu hẹp một phần mức tăng.

US100 (H1)

Nguồn: xStation

Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Strategy (MSTR)

Cổ phiếu Strategy đang hồi phục sau một trong những tuần tồi tệ nhất trong lịch sử công ty. Tuần trước, cổ phiếu này mất hơn 24%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cú sụp đổ của thị trường tiền điện tử sau sự kiện phá sản của FTX vào tháng 11/2022. Áp lực lên cổ phiếu không chỉ đến từ đợt điều chỉnh của Bitcoin mà còn do quyết định bán một phần lượng BTC nắm giữ lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, Strategy vẫn kiên định với chiến lược tích lũy Bitcoin dài hạn. Công ty vừa thông báo mua thêm 1.550 BTC, trị giá khoảng 101 triệu USD. Đối với nhà đầu tư, điều này củng cố quan điểm rằng ban lãnh đạo của Michael Saylor vẫn xem các nhịp điều chỉnh là cơ hội để gia tăng tỷ trọng tài sản số. Cùng với đà phục hồi gần 4% của Bitcoin, cổ phiếu Strategy cũng tăng khoảng 4%.

Corning (GLW)

Corning trở thành tâm điểm chú ý sau khi công bố thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Amazon nhằm cung cấp sợi quang cho việc mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD này tiếp tục củng cố vị thế của Corning như một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Các giải pháp cáp quang của công ty ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đại, cho phép kết nối tốc độ cao giữa máy chủ, bộ xử lý AI và hạ tầng mạng. Khoản đầu tư này cũng dự kiến tạo ra khoảng 1.000 việc làm tại các cơ sở của Corning ở Bắc Carolina. Nhà đầu tư phản ứng tích cực với thông tin này, đẩy giá cổ phiếu tăng hơn 9% và lên mức cao kỷ lục mới.

Amazon (AMZN)

Đối với Amazon, thỏa thuận với Corning là một bước đi nữa trong quá trình đẩy nhanh xây dựng hạ tầng phục vụ các dịch vụ AI. Nhu cầu ngày càng lớn về năng lực tính toán đang thúc đẩy đầu tư không chỉ vào bộ xử lý và trung tâm dữ liệu mà còn cả các giải pháp mạng tiên tiến có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Mặc dù phản ứng của thị trường không mạnh như đối với Corning, cổ phiếu Amazon vẫn tăng khoảng 1%. Nhà đầu tư xem đây chủ yếu là động thái chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung các thành phần hạ tầng AI quan trọng, vốn đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của Amazon.

Nvidia (NVDA)

Nvidia công bố hợp tác với SK Hynix của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ bộ nhớ tiên tiến phục vụ hệ sinh thái AI Factory đang mở rộng của công ty. Quan hệ hợp tác này mang ý nghĩa chiến lược, bởi bộ nhớ băng thông cao (HBM) là một trong những thành phần quan trọng nhất cho thế hệ bộ tăng tốc AI tiếp theo.

Thị trường đón nhận thông tin này một cách tích cực, giúp cổ phiếu Nvidia tăng giá và tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực chính dẫn dắt sự phục hồi của toàn ngành bán dẫn.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell Technology nằm trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay sau khi được lựa chọn bổ sung vào chỉ số S&P 500. Việc gia nhập chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán Mỹ thường kéo theo dòng vốn tự động từ các quỹ ETF và quỹ đầu tư thụ động mô phỏng chỉ số.

Thông báo này càng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Marvell trong hệ sinh thái AI. Công ty chuyên về chip mạng tiên tiến và các giải pháp trung tâm dữ liệu, những thành phần thiết yếu cho việc triển khai hạ tầng AI. Cổ phiếu tăng gần 8%, đồng thời đã tăng hơn 200% từ đầu năm đến nay, trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nổi bật nhất từ làn sóng AI.

Flex (FLEX)

Flex cũng được bổ sung vào chỉ số S&P 500, giúp cổ phiếu tăng khoảng 5%. Công ty là một trong những nhà cung cấp giải pháp sản xuất và chuỗi cung ứng lớn nhất thế giới cho các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp.

Việc được đưa vào chỉ số phản ánh quy mô ngày càng lớn cũng như vị thế tài chính được cải thiện của công ty. Đối với nhà đầu tư, việc gia nhập S&P 500 không chỉ giúp tăng mức độ nhận diện mà còn có thể thu hút thêm dòng vốn từ các tổ chức đầu tư trong dài hạn.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học Nurix Therapeutics ghi nhận mức tăng mạnh sau khi công bố hợp tác với Roche trong việc phát triển và thương mại hóa bexobrutideg. Cổ phiếu tăng khoảng 24% sau thông báo này.

Chương trình hợp tác tập trung vào công nghệ phân hủy protein nhằm điều trị ung thư và các bệnh tự miễn. Việc hợp tác với một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới giúp nâng cao đáng kể uy tín của nền tảng nghiên cứu của Nurix và có thể rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Phản ứng mạnh của thị trường cho thấy nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng thương mại dài hạn của dự án hợp tác này.

Biểu đồ Intel và Corning (D1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5