Cocoa giảm 4% sau thông tin từ Ghana 🚩 Thị trường sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới?

Hợp đồng tương lai cocoa trên ICE chịu áp lực trong hôm nay, giảm 4% sau những diễn biến mới từ Ghana, khi thị trường nhận thấy khả năng hoạt động thu mua hạt cocoa tại quốc gia sản xuất cocoa lớn thứ hai thế giới được cải thiện nhờ nguồn tài trợ tốt hơn. COCOBOD dự kiến bắt đầu phát hành các công cụ nợ trên thị trường nội địa vào cuối tháng 8, qua đó rời bỏ mô hình vay hợp vốn quốc tế vốn đã đóng vai trò nền tảng cho hoạt động tài trợ của ngành trong hơn ba thập kỷ. Đối với thị trường, đây có thể là một thay đổi đáng kể: khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt hơn có thể làm giảm nguy cơ những hạn chế về thanh khoản gây gián đoạn hoạt động thu mua từ nông dân và sau đó ảnh hưởng đến dòng cocoa đi vào chuỗi cung ứng xuất khẩu. Những thông báo gần đây của COCOBOD về triển vọng ngành đã thúc đẩy hoạt động chốt lời trên thị trường futures cocoa, với các hợp đồng tại Mỹ kết thúc tuần trước thấp hơn khoảng 4,3% so với mức đỉnh cục bộ trong ba tuần. Theo quan điểm của tôi, thị trường vì vậy đang bắt đầu loại bỏ một phần phần bù rủi ro tài chính liên quan đến Ghana, mặc dù điều này không có nghĩa những thách thức cơ bản đối với sản xuất đã được giải quyết.

COCOBOD chuyển sang huy động vốn trong nước

Ghana đang chuẩn bị một trong những thay đổi đáng kể nhất đối với phương thức tài trợ cho ngành cocoa trong nhiều thập kỷ. COCOBOD dự kiến bắt đầu phát hành các công cụ nợ bằng đồng GHS trên thị trường nội địa vào cuối tháng này, bao gồm commercial paper kỳ hạn 270 ngày, trong khuôn khổ một chương trình tài trợ dự kiến kéo dài 5 năm.

COCOBOD dự kiến huy động khoảng 16 tỷ GHS mỗi năm trên thị trường tài chính trong nước, chủ yếu để tài trợ cho hoạt động thường xuyên và thu mua cocoa.

Kỳ hạn 270 ngày được thiết kế để phù hợp với chu kỳ thu mua cocoa, khi khoảng 70% sản lượng được COCOBOD thu mua trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 1.

Nguồn vốn tiềm năng trên thị trường nội địa là rất đáng kể. Các quỹ hưu trí tại Ghana đang quản lý hơn 100 tỷ GHS tài sản, đồng nghĩa các nhà đầu tư tổ chức trong nước có thể trở thành một trụ cột quan trọng trong mô hình tài trợ mới.

Một phần nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ hiện tại của COCOBOD, do đó không phải toàn bộ số vốn mới sẽ được dùng để tài trợ cho hoạt động thu mua cocoa trong tương lai.

Từ góc độ thị trường cocoa, vấn đề quan trọng nhất là khả năng giảm rủi ro tài chính trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Nếu COCOBOD có thể tiếp cận nguồn vốn lưu động ổn định hơn, nguy cơ các hạn chế về thanh khoản làm gián đoạn hoạt động thu mua hạt cocoa từ nông dân sẽ giảm xuống.

Tuy nhiên, điều này không giải quyết tất cả các vấn đề của ngành. Việc tài trợ hoạt động thông qua các khoản nợ ngắn hạn cần được tái cấp vốn thường xuyên vẫn khiến COCOBOD phụ thuộc vào điều kiện của thị trường tài chính. Vì vậy, Ghana về cơ bản đang thay thế rủi ro tiếp cận nguồn vốn quốc tế bằng rủi ro tái cấp vốn trên thị trường nội địa.

Kết thúc mô hình tài trợ kéo dài hơn ba thập kỷ?

Trong hơn 30 năm, Ghana chủ yếu tài trợ cho hoạt động thu mua cocoa theo mùa thông qua các khoản vay hợp vốn hàng năm do các ngân hàng quốc tế cung cấp. Cuộc khủng hoảng nợ của Ghana đã bộc lộ những điểm yếu của mô hình này, khi khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành cocoa.

Nguồn tài trợ cho năm 2023 bị trì hoãn, trong khi trước mùa vụ 2024/25, mô hình vay hợp vốn truyền thống cuối cùng đã không còn hoạt động hiệu quả. Do đó, COCOBOD bắt đầu chuyển sang các nguồn vốn trong nước và các hình thức huy động vốn thay thế, với chương trình commercial paper dự kiến là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi này.

Cơ quan quản lý vẫn phải xử lý một lượng nghĩa vụ tài chính đáng kể từ trước. Trong năm 2023, khoảng 7,93 tỷ GHS Cocoa Bills ngắn hạn đã được tái cơ cấu thành các công cụ có kỳ hạn dài hơn, đáo hạn trong giai đoạn 2024–2028. Vì vậy, COCOBOD vẫn phải đối mặt với chi phí trả nợ đáng kể.

Đối với các nhà giao dịch hàng hóa, đây là một phần quan trọng trong bài toán. Thị trường cocoa thường tập trung nhiều vào thời tiết, quy mô mùa vụ, dịch bệnh trên cây và lượng tồn kho. Tuy nhiên, tại Tây Phi, cơ sở hạ tầng tài chính kết nối nông dân với thị trường toàn cầu cũng quan trọng không kém. Cocoa có thể thực sự tồn tại trên các nông trại, nhưng nếu không có một hệ thống tài trợ hiệu quả cho hoạt động thu mua, điều đó không đồng nghĩa lượng cocoa này sẽ nhanh chóng được đưa tới cảng và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại sao giá cocoa giảm?

Từ góc độ thị trường futures, yếu tố quan trọng nhất là sự thay đổi trong nhận định về rủi ro đối với nguồn cung trong tương lai. Nếu COCOBOD có thể tài trợ hoạt động thu mua từ nông dân hiệu quả hơn, khả năng những khó khăn tài chính của cơ quan này trở thành một hạn chế bổ sung đối với nguồn cung cocoa vật chất sẽ giảm xuống.

Đây là lý do tại sao việc cải thiện mô hình tài trợ có thể được xem là yếu tố bearish đối với giá cocoa trong ngắn hạn. Điều này không có nghĩa sản lượng sẽ tăng đột biến, mà chỉ làm tăng khả năng lượng cocoa hiện có được lưu chuyển hiệu quả hơn qua hệ thống thu mua và đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa thanh khoản và sản lượng thực tế. Hệ thống tài trợ mới sẽ không làm tăng số lượng quả cocoa trên cây, cải thiện điều kiện thời tiết hay loại bỏ dịch bệnh. Rủi ro thời tiết vẫn đáng kể, khi hiện tượng El Niño đang hình thành làm gia tăng lo ngại về sản lượng tại Tây Phi, trong khi lượng mưa lớn tại Ghana đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây lan của bệnh thối đen.

Theo quan điểm của tôi, đây hiện là mâu thuẫn cơ bản quan trọng nhất trên thị trường cocoa: cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ nguồn cung có thể được cải thiện, trong khi triển vọng sản xuất vẫn dễ bị tổn thương trước những rủi ro thời tiết đáng kể.

Ghana vẫn là trụ cột của nguồn cung cocoa toàn cầu

Tầm quan trọng của những cải cách tại COCOBOD phần lớn bắt nguồn từ vị thế của Ghana trên thị trường cocoa toàn cầu. Ghana vẫn là quốc gia sản xuất cocoa lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Côte d’Ivoire, với hai quốc gia này cùng chiếm khoảng 60% sản lượng toàn cầu.

Cocoa chiếm khoảng 1,9% GDP của Ghana trong quý I/2026.

Theo ước tính của COCOBOD, hoạt động trồng cocoa hỗ trợ khoảng 850.000 hộ gia đình nông dân.

Ngành cocoa tạo ra khoảng 2 tỷ USD doanh thu ngoại tệ cho Ghana mỗi năm.

Các doanh nghiệp chế biến lớn đang hoạt động tại Ghana bao gồm Cargill, Barry Callebaut, ofi thuộc Olam Group và Cocoa Processing Company của Ghana.

Mức độ tập trung nguồn cung cao này là một trong những lý do giá cocoa có thể phản ứng mạnh hơn trước các diễn biến tại Ghana và Côte d’Ivoire so với nhiều loại hàng hóa nông nghiệp lớn khác. Thị trường có rất ít dư địa sai sót khi các vấn đề phát sinh đồng thời tại hai quốc gia sản xuất quan trọng nhất.

Ghana muốn gia tăng giá trị từ cocoa

Thay đổi trong mô hình tài trợ là một phần trong chương trình cải cách rộng hơn đối với ngành cocoa. Chính phủ cũng muốn tăng cường hoạt động chế biến trong nước, với mục tiêu chế biến ít nhất 50% lượng hạt cocoa của Ghana tại nội địa kể từ niên vụ 2026/27.

Về mặt kinh tế, lý do khá rõ ràng. Ghana muốn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong chuỗi giá trị cocoa thay vì chủ yếu xuất khẩu hạt cocoa thô. Hoạt động chế biến trong nước gia tăng có thể khiến tỷ trọng cocoa xuất khẩu dưới dạng các sản phẩm bán thành phẩm tăng lên thay vì xuất khẩu hạt chưa qua chế biến.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng mục tiêu 50% này là một yếu tố trực tiếp mang tính bullish đối với giá cocoa. Đối với cán cân cung cầu toàn cầu, các biến số quan trọng nhất vẫn là quy mô mùa vụ và nhu cầu cocoa trên toàn thế giới – việc cocoa được chế biến ở đâu về cơ bản chỉ thay đổi cấu trúc dòng chảy thương mại.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với giá cocoa?

Theo quan điểm của tôi, mô hình tài trợ mới của COCOBOD là yếu tố tích cực đối với sự ổn định của thị trường vật chất nhưng có thể tiếp tục gây áp lực giảm lên giá futures trong ngắn hạn. Rủi ro gián đoạn hoạt động thu mua cocoa và tài trợ xuất khẩu càng thấp thì cơ sở để thị trường futures duy trì mức phần bù lớn cho các rủi ro nguồn cung tại Ghana càng yếu.

Điều đó không có nghĩa vấn đề nguồn cung cơ bản đã biến mất. Cocoa vẫn đặc biệt nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Lịch sử cho thấy trong các giai đoạn El Niño mạnh, sản lượng cocoa toàn cầu có thể suy giảm đáng kể, trong khi thị trường sau những mùa vụ kém trước đó vẫn dễ bị tác động ngay cả bởi những gián đoạn nguồn cung tương đối nhỏ.

Do đó, ba yếu tố nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá là: quy mô mùa vụ thực tế của Ghana, hiệu quả của mô hình tài trợ mới của COCOBOD và triển vọng sản xuất tại Tây Phi. Nếu hoạt động thu mua được tài trợ thuận lợi trong khi Ghana và Côte d’Ivoire đạt sản lượng lớn hơn, phần bù khan hiếm có thể tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu việc cải thiện nguồn vốn diễn ra đồng thời với sản lượng suy yếu do thời tiết bất lợi hoặc dịch bệnh trên cây, giá cocoa có thể nhanh chóng tăng trở lại khi thị trường tập trung vào nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật chất – ngay cả khi nhu cầu vẫn ở mức yếu.

Biểu đồ COCOA (D1)

Hợp đồng tương lai cocoa gần đây đã tiến sát mức Fibonacci retracement 38,2% của nhịp giảm mạnh trong năm 2025 và hiện đang giao dịch ngày càng gần biên dưới của kênh giá tăng. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 5.300–5.400 USD/tấn, trong khi vùng kháng cự chính theo phương pháp phân tích price action nằm gần 6.150 USD/tấn. Mô hình tài trợ mới đang làm giảm phần bù rủi ro và gây áp lực lên giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mô hình này không giải quyết được những vấn đề liên quan đến quy mô mùa vụ, điều kiện thời tiết và dịch bệnh trên cây – những yếu tố vẫn là các rủi ro quan trọng đối với nguồn cung.

Nguồn: xStation5