Giá Dầu điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh 🚩 Eo Biển Hormuz rơi vào bế tắc?

Giá dầu vẫn đặc biệt nhạy cảm với những diễn biến tại Trung Đông, nơi các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, thị trường vẫn phản ứng mạnh với bất kỳ thông tin nào cho thấy khả năng đạt được một “thỏa thuận” và nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động tàu chở dầu qua eo biển này. Giá Brent đang dần trả lại một phần mức tăng gần đây và giao dịch quanh 87 USD/thùng, trong khi WTI ở quanh 81 USD/thùng sau nhịp tăng mạnh trước đó. Động lực chính thúc đẩy diễn biến mới nhất là các báo cáo truyền thông cho rằng Oman và Iran có thể sắp hoàn tất đàm phán. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang ở trong một “vùng xám”: dầu vẫn tiếp tục được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, nhưng rủi ro gián đoạn kéo dài vẫn khiến mức phí bảo hiểm địa chính trị duy trì ở mức cao. Theo quan điểm của chúng tôi, kịch bản bế tắc tại Eo biển Hormuz vẫn là kịch bản cơ sở trong những tuần tới, dù rủi ro Mỹ leo thang căng thẳng có khả năng giảm dần khi chu kỳ chính trị tiến gần đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu.

Kỳ vọng về thỏa thuận tại Hormuz hạ nhiệt giá dầu

Giá dầu tăng mạnh trong phiên hôm qua, với Brent tiến sát 87,50 USD/thùng sau khi tăng gần 5%, khi thị trường ngày càng lo ngại về tình trạng bế tắc kéo dài liên quan đến Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi sau các báo cáo cho rằng cuộc đàm phán giữa Oman và Iran đã bước vào “giai đoạn nâng cao” và triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình giữa Mỹ và Iran đang được cải thiện. Do đó, thị trường bắt đầu định giá khả năng hạ nhiệt căng thẳng, qua đó làm giảm một phần mức phí bảo hiểm địa chính trị đã được cộng vào giá dầu.

Giá dầu giảm xuống dưới 88 USD/thùng sau các báo cáo cho thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Một thỏa thuận tiềm năng có thể làm giảm rủi ro gián đoạn hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz, cũng như nguy cơ các tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công.

Tuy nhiên, tình hình vẫn thay đổi nhanh chóng – khi chưa có thỏa thuận cuối cùng, nguy cơ phí bảo hiểm địa chính trị tăng trở lại vẫn chưa biến mất.

Do đó, thị trường đang chuyển từ kịch bản “không chiến tranh cũng không hòa bình” sang định giá khả năng hạ nhiệt căng thẳng cao hơn, qua đó gây áp lực giảm lên giá dầu trong ngắn hạn.

Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ xuống mức thấp nhất 40 năm

Địa chính trị không phải là yếu tố duy nhất có thể khiến biến động trên thị trường dầu duy trì ở mức cao. Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR) đã giảm xuống dưới 300 triệu thùng lần đầu tiên kể từ năm 1983, khiến Mỹ sở hữu một lượng dự trữ khẩn cấp thấp hơn đáng kể so với những thập kỷ trước. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

SPR đã giảm thêm 6,1 triệu thùng trong tuần trước.

Tổng lượng dự trữ giảm xuống chỉ còn dưới 299 triệu thùng, mức thấp nhất trong hơn 40 năm.

Mức dự trữ SPR thấp khiến Mỹ có ít dư địa hơn để sử dụng nguồn dự trữ chiến lược nếu nguồn cung dầu toàn cầu bất ngờ bị gián đoạn.

Tiến triển trong các cuộc đàm phán tại Hormuz hiện đang gây áp lực lên giá dầu, nhưng lượng dự trữ chiến lược của Mỹ ở mức thấp vẫn là một yếu tố rủi ro quan trọng nếu căng thẳng leo thang trở lại.

Giá dầu cao làm phức tạp triển vọng Fed trước dữ liệu lạm phát quan trọng

Đà tăng gần đây của giá dầu một lần nữa đưa rủi ro lạm phát tại Mỹ trở thành tâm điểm chú ý. Thị trường đã gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,727%. Tuy nhiên, một kịch bản hạ nhiệt căng thẳng kéo dài tại Trung Đông cùng với giá năng lượng giảm có thể giúp giảm bớt một phần áp lực này.

Giá năng lượng cao có thể khiến quá trình giảm phát trở nên khó khăn hơn, qua đó hạn chế dư địa của Fed trong việc theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,73% khi lo ngại áp lực giá có thể tiếp tục duy trì ở mức cao.

Giá dầu giảm nhờ tiến triển trong các cuộc đàm phán có thể tạo ra tác động ngược lại, làm giảm nguy cơ lạm phát tăng tốc trở lại.

Báo cáo CPI của Mỹ vào thứ Tư vẫn là sự kiện quan trọng nhất và có thể quyết định liệu thị trường có duy trì kỳ vọng gia tăng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hay không.

Biểu đồ Oil (OIL)

Giá dầu đã điều chỉnh về vùng đường trung bình động lũy thừa 50 ngày (EMA50) trên khung thời gian ngày, hiện nằm quanh 87,60 USD/thùng. Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức này, động lực giảm có thể được củng cố và mở ra khả năng điều chỉnh về vùng 82 USD/thùng, nơi giá từng ghi nhận các phản ứng đáng chú ý trước đó. Ở chiều tăng, khu vực quanh 90 USD/thùng vẫn là vùng kháng cự tâm lý quan trọng.

Nguồn: xStation5