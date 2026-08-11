Lịch kinh tế: RBA giữ nguyên lãi suất, thị trường chờ dữ liệu nhà ở Mỹ

Lịch kinh tế vĩ mô vào Thứ Ba, ngày 11/08/2026, tương đối ít các chỉ báo hàng đầu quan trọng. Dù lịch công bố khá nhẹ, thị trường vẫn tập trung vào hai yếu tố chính: quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) trong phiên châu Á và báo cáo Doanh số bán nhà hiện hữu (Existing Home Sales) của Mỹ vào chiều nay. Tâm lý thị trường nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương và những diễn biến địa chính trị đang diễn ra, khiến các cặp tiền tệ chính và hàng hóa tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy. Các dữ liệu đáng chú ý trong phiên châu Á Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Trong Tuyên bố Chính sách Tiền tệ và bài phát biểu trước công chúng, Thống đốc RBA Michele Bullock nhấn mạnh áp lực lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng, cho thấy ngân hàng trung ương đang thận trọng với khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chỉ số NAB Business Confidence của Australia duy trì ở mức -6 điểm trong tháng 7. Lịch kinh tế vĩ mô 21:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà hiện hữu (Existing Home Sales). Dự báo: 4,05 triệu. Trước đó: 4,09 triệu.

03:40 sáng mai – Mỹ: Thay đổi tồn kho dầu thô hàng tuần theo API. Dự báo: -1,1 triệu. Trước đó: 2,69 triệu. 3 thị trường cần theo dõi: AUDUSD – Đang nhận được sự quan tâm sau quyết định lãi suất của RBA, tuyên bố chính sách và phát biểu của Thống đốc Bullock, qua đó định hình xu hướng tiếp theo của đồng AUD. Dầu WTI – Nhạy cảm với các dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc và đang chờ báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API vào cuối phiên để đánh giá nhu cầu tại Mỹ. S&P 500 (US500) – Báo cáo Doanh số bán nhà hiện hữu của Mỹ vào chiều nay sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của người tiêu dùng và diễn biến của thị trường nhà ở.

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