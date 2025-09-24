Mở phiên Mỹ: Phố Wall hạ nhiệt, nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ các thành viên FOMC

Bài phát biểu hôm qua của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã làm giảm tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Những nhận xét của ông về việc giá tài sản “tương đối cao” và Ngân hàng Trung ương sẽ thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo đã kéo các chỉ số đi xuống. Kết quả là S&P 500, Nasdaq và Dow đóng cửa phiên giao dịch thấp hơn một chút. Tuy nhiên, hôm nay thị trường đang cố gắng phục hồi một phần tổn thất, với hợp đồng tương lai tăng nhẹ khi mở cửa, nhưng không duy trì được đà tăng.

Các thị trường vẫn đang phân tích những bình luận hôm qua từ Jerome Powell và các thành viên Fed khác, nhắc nhở nhà đầu tư về cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Trung ương đối với việc nới lỏng chính sách tiếp theo. Do đó, tâm lý vẫn biến động và các nhà tham gia thị trường đang chờ thêm các tín hiệu, từ dữ liệu kinh tế mới trong tuần này và dữ liệu sắp công bố vào tuần tới. Những yếu tố này có thể định hướng các chuyển động tiếp theo của chỉ số và kỳ vọng về các quyết định tiếp theo của Fed.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Hôm nay, các ngành bất động sản, y tế và công nghệ đang mất điểm rõ rệt. Chỉ số được kéo lên nhờ các công ty khai khoáng và hàng tiêu dùng.

US500 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation

Chỉ số đã phá vỡ kênh tăng trước đó ở đỉnh và thiết lập một kênh mới, dốc hơn. Xét theo chỉ báo RSI “quá mua”, người mua có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng. Trong trường hợp phá kênh mới từ phía dưới, vùng hỗ trợ quanh 6.660 USD có thể được kiểm tra. Nếu hỗ trợ bị phá vỡ, kịch bản khả thi nhất là khoanh vùng tích lũy quanh 6.500 USD.

Tin tức công ty:

Lithium Americas (LAC.US) - Công ty khai thác lithium tăng hơn 50% khi mở cửa sau thông báo 10% cổ phần được Chính phủ Mỹ mua vào trong khuôn khổ kiểm soát chiến lược ngành.

Adobe (ADBE.US) - Công ty phần mềm giảm khoảng 1,5% sau khi Morgan Stanley hạ dự báo cho công ty.

Alibaba (BABA.US) - Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc thông báo tăng ngân sách phát triển AI lên 50 tỷ, khiến cổ phiếu tăng hơn 8% khi mở cửa.

Micron (MU.US) - Nhà sản xuất chip bán dẫn công bố dự báo doanh số lạc quan nhờ nhu cầu AI, cổ phiếu tăng hơn 2%.