Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến lạc quan

Phố Wall hôm nay thể hiện rõ sự lạc quan khi các chỉ số chính đồng loạt tăng trong phiên giao dịch. S&P 500 tăng 0,2%, Nasdaq tăng 0,3%, trong khi Dow Jones duy trì xu hướng tích cực, được hỗ trợ chủ yếu bởi nhóm công nghệ và công nghiệp.

Đà tăng hôm nay phần lớn đến từ kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Thị trường hiện đánh giá hơn 80% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12, qua đó củng cố tâm lý lạc quan và hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán. Tâm lý tích cực cũng được thúc đẩy bởi đồn đoán về khả năng Fed sẽ có một Chủ tịch mới theo xu hướng “ôn hòa” hơn, tức là thiên về duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, tạo môi trường lãi suất thấp và tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế cũng như thị trường vốn.

Nhóm công nghệ tiếp tục là bên hưởng lợi lớn nhất từ sự lạc quan của thị trường, được thúc đẩy bởi xác suất cao của việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chính sách tiền tệ nới lỏng thường khuyến khích khẩu vị rủi ro cao hơn, từ đó tăng nhu cầu đối với cổ phiếu công nghệ.

Tuy nhiên, vẫn có yếu tố bất định trong bối cảnh hiện tại: dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số giá PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ chỉ được công bố vào tuần tới. Việc công bố dữ liệu bị trì hoãn do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa gần đây đồng nghĩa với việc Fed sẽ có ít thông tin hơn cho cuộc họp tháng 12. Dù vậy, phiên giao dịch hôm nay cho thấy thị trường đang tận dụng thanh khoản thấp dịp nghỉ lễ để kết thúc tháng với sắc xanh tích cực.

Biểu đồ chỉ số S&P 500 (khung thời gian H1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng trong hôm nay, với bên mua rõ ràng đang lấy lại ưu thế sau nhịp điều chỉnh gần đây, cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại. Những thông tin tích cực liên quan đến khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tiếp tục hỗ trợ bên mua, khuyến khích gia tăng hoạt động giao dịch. Đà tăng cũng được tiếp sức bởi kỳ vọng rằng lãi suất thấp hơn sẽ hỗ trợ phục hồi kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, mở ra triển vọng tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới. Nguồn: xStation5

