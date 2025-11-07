Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiếp tục giảm vào cuối tuần

Cuối tuần này không mang lại sự cải thiện nào cho tâm lý trên Phố Wall. Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ mạnh, đánh dấu một ngày giảm nữa do rủi ro gia tăng và tâm lý thị trường thay đổi tiêu cực. Hợp đồng tương lai NASDAQ100 giảm mạnh nhất, mất 1,4%, trong khi S&P 500 và DOW có diễn biến tốt hơn đôi chút, với mức giảm khoảng 0,6 – 1,1%. Chủ đề rủi ro mà thị trường bắt đầu chú ý chính là tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Đợt đóng cửa này đã trở thành dài nhất trong lịch sử. Những lần tương tự trước đây chỉ gây tác động hạn chế lên nền kinh tế, nhưng lần này tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn, được xác nhận qua bình luận của Kevin Hassett, một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng, người cho biết tác động của việc đóng cửa chính phủ “tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến”.

Bình luận từ Scott Bessent, người cho rằng một phần lớn nền kinh tế Mỹ hiện đã rơi vào suy thoái thực sự, càng khiến tâm lý xấu đi. Những lo ngại này cũng được Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chia sẻ. Nếu vấn đề ngân sách của Mỹ không được giải quyết sớm, các chỉ số chứng khoán có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong trường hợp rủi ro bổ sung xuất hiện.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Các mã cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức giảm mạnh nhất ngay từ đầu phiên giao dịch. Nhà đầu tư rõ ràng đang kỳ vọng vào các chiến lược kiếm tiền từ AI và hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ trong lĩnh vực này.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hôm nay, thị trường đón nhận báo cáo của Đại học Michigan về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát, kết quả này không giúp cải thiện tâm lý thị trường. Đại học Michigan ghi nhận sự suy giảm trong tâm lý người tiêu dùng trên tất cả các nhóm, đặc biệt là chỉ số “Điều kiện hiện tại” giảm mạnh. Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn cũng tăng nhẹ.

Một xu hướng đáng chú ý xuất hiện trong dữ liệu việc làm của Canada: Tỷ lệ thất nghiệp giảm và tổng số việc làm tăng. Tuy nhiên, việc làm toàn thời gian giảm, trong khi việc làm bán thời gian tăng mạnh. Sự sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp có thể được hiểu là một đợt phục hồi mang tính mùa vụ trong xu hướng tăng dài hạn,

nhưng sự dịch chuyển mạnh sang việc làm bán thời gian có thể cho thấy các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc duy trì số giờ làm việc toàn thời gian.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Đà mua đã rõ ràng cạn kiệt tại ranh giới trên của đường xu hướng tăng. Ngoài ra, dù có nhiều nỗ lực, ranh giới dưới cũng không thể được giữ vững. Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 25.200 cho thấy kịch bản cơ bản là tiếp tục điều chỉnh về vùng Fibonacci 23.6–38.2, nơi thị trường có thể tìm kiếm hỗ trợ, tích lũy và chờ cơ hội để bên mua giành lại thế chủ động. Chỉ báo RSI(14), sau khi rơi vào vùng quá bán, có thể bắt đầu hỗ trợ cho phe mua.

Tin tức công ty:

Expedia (EXPE.US) - Cổ phiếu tăng hơn 15% đầu phiên sau khi công bố kết quả kinh doanh xuất sắc. Việc nâng dự báo cho các quý tới đã giúp công ty nhận được nhiều khuyến nghị tích cực từ các tổ chức đầu tư.

MP Materials (MP.US) - Cổ phiếu công ty kim loại đất hiếm giảm 7% sau báo cáo kết quả. Doanh thu thấp hơn dự báo, nhưng EPS đạt -0,1, tốt hơn kỳ vọng, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí và hạn chế thua lỗ.

AirBnb (ABNB.US) — Công bố kết quả khả quan, đặc biệt là nhu cầu tăng mạnh tại thị trường Mỹ.

Cổ phiếu tăng hơn 4%.

Take-Two Interactive (TTWO.US) — Trì hoãn đáng kể việc phát hành trò chơi GTA6 được kỳ vọng cao.

Cổ phiếu giảm hơn 6%.

Comcast (CMCSA.US) — Đàm phán mua lại đài ITV và hợp tác với Warner Bros trong mảng phát trực tuyến.

Affirm Holding (AFRM.US) — Cổ phiếu công ty dịch vụ thanh toán trả chậm tăng hơn 10% sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận cho năm tới.

SweetGreen (SG.US) — Chuỗi nhà hàng này gây thất vọng với kết quả yếu trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng suy yếu. Sau khi hạ dự báo cho cuối năm, cổ phiếu giảm hơn 15%.​​​​​​​

Globus Medica (GMED.US) — Nhà sản xuất thiết bị y tế tăng mạnh 30% sau khi vượt xa kỳ vọng của nhà đầu tư về doanh thu. Các nhà phân tích cũng chia sẻ niềm tin vào triển vọng của công ty.