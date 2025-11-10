Tin đầu ngày (11.10.2025) - Chính phủ vẫn đóng cửa, Vàng tăng mạnh đầu tuần

-
Cuối tuần này không mang lại sự cải thiện trong tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ — trái lại, tâm lý bi quan đang lan rộng. Hầu hết các chỉ số kết thúc tuần với nến đỏ.
-
Báo cáo từ Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng suy yếu đáng kể. Chỉ số đánh giá tình hình hiện tại ghi nhận mức sụt giảm mạnh, khiến thị trường bất ngờ — và xu hướng đang rõ ràng là tiêu cực.
-
Kevin Hassett, một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng, cho biết tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa “tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến”. Do thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự và nguồn lực, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã giảm lưu lượng hàng không trong nước 4%. Nếu chính phủ không đạt được thỏa thuận về ngân sách, mức cắt giảm này sẽ tăng lên 6% vào thứ Năm tới.
-
Tình hình tại châu Âu có phần tốt hơn so với Mỹ. Hai thị trường Tây Ban Nha và Ba Lan dẫn đầu đà giảm, với các chỉ số chính mất 1,5%. DAX40 (Đức) và FTSE 100 (Anh) giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5%, trong khi hợp đồng tương lai CAC40 (Pháp) tăng 0,3%.
-
Dù chứng khoán giảm mạnh, biến động trên thị trường hàng hóa vẫn tương đối hạn chế. Hợp đồng cà phê tăng gần 4%. Ca cao giảm 3%, lúa mì giảm 1,5%.
-
Kim loại quý đồng loạt tăng: Vàng quay trở lại mức 4.000 USD/ounce. Palladium và bạch kim tăng mạnh hơn, mỗi loại tăng khoảng 1,2%.
-
Đô la Mỹ (USD) là đồng tiền yếu nhất trong nhóm các đồng tiền chính: Giảm 0,2% so với Euro Giảm 0,2% so với Franc Thụy Sĩ. Đô la Canada và Bảng Anh cùng tăng giá nhẹ.
-
Airbnb công bố doanh thu vượt kỳ vọng, nhưng EPS gây thất vọng do chi phí thuế và đầu tư cao khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Tích cực là công ty cam kết mở rộng sang các thị trường châu Á và Nam Mỹ, đồng thời phát triển các giải pháp thanh toán trả chậm và trả góp.
-
Take-Two Interactive thông báo hoãn phát hành tựa game GTA6 được mong đợi từ lâu, khiến cổ phiếu giảm mạnh.
US100 tăng vọt 1.9% 📈
Kể từ tháng 10, hơn 40 triệu người Mỹ trong tình trạng thiếu an ninh lương thực — điều này có ý nghĩa gì?
Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiếp tục giảm vào cuối tuần
Venezuela, sự thay đổi quyền lực sẽ có ý nghĩa gì đối với giá dầu?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.