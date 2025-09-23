Mở phiên Mỹ: Tâm lý lạc quan tiếp tục được duy trì, giới đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Powell

Thị trường tài chính dường như hoàn toàn phớt lờ nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Niềm tin chủ đạo hiện nay là “hạ cánh mềm” không chỉ là kịch bản khả dĩ nhất, mà còn gần như là con đường duy nhất trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại.

Sự lạc quan của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố nhờ các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới. Đà tăng của nhóm công nghệ chưa có dấu hiệu chững lại — thậm chí còn tăng tốc, được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng lớn đến trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu và sản xuất chip bán dẫn tiên tiến. Ngày càng nhiều doanh nghiệp công bố các khoản đầu tư hàng triệu đô vào công nghệ, từ xây dựng trung tâm dữ liệu cho đến triển khai các giải pháp dựa trên AI. Xu hướng này duy trì tâm lý lạc quan và làm giảm bớt lo ngại về khả năng suy thoái.

Tâm điểm của nhà đầu tư hôm nay là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Giọng điệu và bất kỳ gợi ý nào về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai có thể đóng vai trò quyết định đối với diễn biến ngắn hạn của thị trường. Bất kỳ đề cập nào đến rủi ro suy thoái hoặc nhu cầu duy trì lãi suất cao có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh, trong khi lập trường ôn hòa sẽ được thị trường coi là sự xác nhận cho xu hướng tăng hiện tại.

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian H1)

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 (US500) ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm, duy trì quanh vùng đỉnh lịch sử. Dù tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước bài phát biểu được chờ đợi từ Chủ tịch Powell. Những phát biểu này sẽ có ý nghĩa then chốt trong việc định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng thị trường cổ phiếu trong ngắn hạn.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Boeing (BA.US) tăng khoảng 3%, giao dịch quanh 216 USD, sau thông tin Mỹ và Trung Quốc đang ở giai đoạn cuối đàm phán một đơn hàng máy bay lớn. Dù chi tiết số lượng và chủng loại chưa được công bố, thỏa thuận này có thể tác động mạnh đến kết quả tài chính của Boeing, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

ACM Research (ACMR.US) tăng hơn 6% lên 38,50 USD sau thông tin công ty sẽ được thêm vào chỉ số S&P SmallCap 600, thay thế WK Kellogg Co. (dự kiến sẽ được Ferrero Group mua lại). Việc gia nhập chỉ số dự kiến sẽ nâng cao mức độ quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và cải thiện thanh khoản cổ phiếu.

Firefly Aerospace (FLY.US) giảm khoảng 10% sau báo cáo lợi nhuận đầu tiên kể từ khi niêm yết. Dù ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh và đơn hàng tồn trị giá 1,1 tỷ USD, nhà đầu tư vẫn lo ngại về mức lỗ hoạt động cao và tốc độ “đốt tiền” nhanh.

Kenvue (KVUE.US) tăng khoảng 4% trong phiên đầu, bất chấp cảnh báo từ chính quyền Trump về việc sử dụng Tylenol (paracetamol) trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù vậy, cổ phiếu vẫn giảm hơn 25% trong 6 tháng qua do các báo cáo liên quan đến rủi ro phát triển khi sử dụng thuốc này.