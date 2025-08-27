Mở phiên Mỹ: Thị trường đang chờ đợi báo cáo quý của gã khổng lồ công nghệ Nvidia

Các chỉ số Mỹ mở cửa phiên ngày thứ Tư với sắc đỏ. Hợp đồng tương lai trên US100 (Nasdaq-100) và US500 (S&P 500) giảm nhẹ, khi nhà đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi không chỉ báo cáo của Nvidia, mà còn cả các dữ liệu kinh tế quan trọng khác. Bên cạnh Nvidia, thị trường cũng tập trung vào báo cáo EIA, cung cấp số liệu về thay đổi hàng tuần trong tồn kho dầu thô của Mỹ.
Hôm nay, báo cáo lợi nhuận được mong đợi từ lâu của Nvidia chính là tâm điểm của thị trường, có khả năng định hướng toàn bộ lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Sau nhiều chờ đợi, gã khổng lồ công nghệ này sẽ công bố kết quả quý sau khi phiên giao dịch thứ Tư trên Phố Wall kết thúc.
Tương lai của đà tăng công nghệ hiện tại có thể phụ thuộc vào dữ liệu này. Nếu kết quả Nvidia gây thất vọng, thị trường có thể phản ứng bằng một đợt bán tháo mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu liên quan đến AI – vốn là động lực chính cho đà tăng của các chỉ số lớn tại Mỹ. Đáng chú ý, chỉ đáp ứng kỳ vọng thôi có thể chưa đủ – nhà đầu tư muốn Nvidia vượt xa ước tính đồng thuận và khẳng định rằng đà tăng của công nghệ vẫn còn động lực phía trước.
US100 (khung thời gian)
Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 (US100) ghi nhận mức giảm nhẹ sau khi thị trường mở cửa. Biểu đồ khung giờ cho thấy giai đoạn tích lũy, với giá dao động quanh các đường EMA 50 và 100 kỳ – hiện đóng vai trò kháng cự quan trọng. Dù đã có nỗ lực hồi phục, phe bán vẫn chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Thị trường dường như đang “nín thở” chờ báo cáo lợi nhuận của Nvidia – yếu tố có thể trở thành chất xúc tác then chốt cho nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết quả tích cực có thể giúp phá vỡ các ngưỡng kháng cự hiện tại và thúc đẩy đà tăng, trong khi con số gây thất vọng nhiều khả năng sẽ làm trầm trọng thêm nhịp điều chỉnh.
Tin tức công ty
MongoDB (MDB.US): Cổ phiếu tăng hơn 30% nhờ kết quả quý cực kỳ tốt và nâng triển vọng cả năm. Doanh thu Q2/2026 đạt 591 triệu USD, chủ yếu nhờ mảng Atlas tăng 29% so với cùng kỳ. Công ty nâng dự báo cả năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu AI, hợp đồng khách hàng doanh nghiệp và biên lợi nhuận cải thiện.
nCino (NCNO.US): Gây ấn tượng khi vượt kỳ vọng về doanh thu và EPS trong Q2. Công ty nâng dự báo doanh thu thuê bao FY2026 lên 517,5 triệu USD. Doanh thu Q2 đạt 148,8 triệu USD (+12% YoY), trong đó thuê bao tăng 15% lên 130,8 triệu USD. Cổ phiếu tăng 8%, thậm chí có lúc tăng tới 12% trước phiên.
Kohl’s (KSS.US): Báo cáo kết quả Q2 tốt hơn dự kiến và nâng triển vọng lợi nhuận FY2025. Dù từng gặp khó khăn tài chính, công ty đang tập trung vào củng cố thương hiệu riêng và chiến lược bán hàng đa kênh. Cổ phiếu tăng hơn 20%.
PVH Corp (PVH.US): Chủ sở hữu Calvin Klein và Tommy Hilfiger gây bất ngờ tích cực với doanh thu Q2 tăng 4% lên 2,167 tỷ USD. Công ty giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận cả năm, nhờ sự tăng trưởng của các thương hiệu cao cấp và triển vọng 2025 lạc quan, bất chấp các thách thức vĩ mô như thuế quan và áp lực biên lợi nhuận.
