Mong đợi gì từ BCTC Q3 của Arista Networks?

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát bình luận của ban lãnh đạo về nhu cầu, áp lực chi phí và biên lợi nhuận trong các quý tới.

Phân khúc AI Networking và trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscale data centers) vẫn là động lực tăng trưởng chính, chiếm khoảng 65% tổng doanh số.

Arista Networks sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2025 sau phiên giao dịch hôm nay, và kỳ vọng của thị trường đối với báo cáo này đang ở mức cao. Nhu cầu mạnh mẽ đối với giải pháp mạng phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năng động của công ty. Arista được xem là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ mạng tiên tiến, giúp công ty duy trì vị thế hàng đầu trong mảng AI Networking.

Dữ liệu tài chính quan trọng

Theo đồng thuận thị trường, kết quả quý III/2025 của Arista Networks được kỳ vọng sẽ tiếp tục cho thấy tăng trưởng doanh thu ổn định và khả năng sinh lời cao:

Doanh thu quý III/2025: 2,26 – 2,3 tỷ USD, tương đương tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ sản phẩm: khoảng 1,9 tỷ USD.

Doanh thu từ dịch vụ: khoảng 347 triệu USD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): khoảng 0,72 USD, tăng hơn 13% YoY.

Biên lợi nhuận gộp: ước tính 64,2%, thấp hơn nhẹ so với quý trước.

Biên lợi nhuận hoạt động: khoảng 47,5%, khẳng định khả năng sinh lời mạnh mẽ và ổn định.

Dự báo cho quý IV/2025:

Doanh thu: 2,33 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp: 63,2%

AI và trung tâm dữ liệu – Động lực tăng trưởng chính

Phân khúc AI Networking và trung tâm dữ liệu quy mô lớn hiện là nguồn doanh thu quan trọng nhất của Arista, chiếm khoảng 65% tổng doanh số. Nhu cầu đối với các bộ chuyển mạch Ethernet siêu tốc (100G, 400G và 800G) tiếp tục tăng mạnh. Các giải pháp của Arista đang phục vụ những khách hàng lớn như Amazon, Google, Microsoft, Meta và Oracle, cung cấp hạ tầng AI đáng tin cậy ở quy mô lớn. Ước tính cho thấy doanh thu liên quan đến AI của Arista có thể đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2025, và việc phát triển các công nghệ mạng mở rộng mới có thể trở thành nguồn tăng trưởng doanh thu đáng kể từ năm 2027 trở đi.

Khả năng sinh lời mạnh mẽ và sự ổn định trong hoạt động

Bất chấp áp lực chi phí và thách thức trong chuỗi cung ứng, Arista vẫn duy trì một trong những mức lợi nhuận cao nhất trong ngành. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty hiện vẫn ở mức khoảng 47%, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh duy trì rất mạnh mẽ. Doanh thu từ dịch vụ mang lại sự ổn định tài chính bổ sung và tăng cường mối quan hệ với khách hàng, giúp công ty duy trì sự linh hoạt trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

Triển vọng và rủi ro

Dù nhu cầu mạnh mẽ, ban lãnh đạo Arista vẫn chưa nâng dự báo cho năm 2026 sau sự kiện Investor Day hồi tháng 9. Nhà đầu tư giờ đang “soi” sát các bình luận của lãnh đạo về chi phí linh kiện quang học, áp lực giá từ các hyperscaler, và khả năng mở rộng biên lợi nhuận. Một số rủi ro chính gồm phụ thuộc doanh thu vào vài khách hàng lớn và tính chu kỳ của đầu tư trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Đánh giá thị trường

Trong 12 tháng qua, giá cổ phiếu Arista đã tăng khoảng 40%, phản ánh kỳ vọng lớn về tăng trưởng mảng AI. Phản ứng của nhà đầu tư sau báo cáo sẽ phụ thuộc nhiều vào triển vọng quý tới và xu hướng nhu cầu trong mảng AI Networking.

Tổng kết

Arista Networks bước vào cuối năm với vị thế tài chính vững chắc, biên lợi nhuận ổn định và sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong thị trường AI. Công ty tiếp tục xây dựng lợi thế cạnh tranh nhờ công nghệ mạng sáng tạo, phần mềm tiên tiến, và quan hệ hợp tác với các hyperscaler lớn. Báo cáo quý hôm nay được kỳ vọng sẽ khẳng định rằng Arista vẫn là một trong những “ngôi sao” hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng AI và hạ tầng đám mây, với tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cực kỳ khả quan trong những quý tới.