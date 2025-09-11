Một số điểm nhấn trong bài phát biểu của Christine Lagarde, Chủ tịch ECB 🎙️

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất và hiện Chủ tịch Christine Lagarde đang phát biểu. Cặp tỷ giá EUR/USD nhích cao hơn ngay khi bà bắt đầu bài phát biểu. Dưới đây là những điểm chính từ các phát biểu của bà: Dữ liệu GDP phản ánh sự tăng tốc trong quý I.

Kinh tế tăng trưởng nhờ sức chống chịu từ nhu cầu nội địa.

Các thỏa thuận thương mại gần đây đã làm giảm bớt sự bất ổn.

Tác động của các thỏa thuận thương mại sẽ chỉ rõ ràng hơn theo thời gian.

Thuế quan cao hơn, đồng euro mạnh hơn, và cạnh tranh sẽ kìm hãm tăng trưởng, nhưng những lực cản này dự kiến sẽ suy yếu vào năm sau.

Đầu tư sẽ được hỗ trợ bởi chi tiêu của chính phủ.

Thị trường lao động vẫn là một điểm mạnh.

Các khảo sát gần đây cho thấy tăng trưởng trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Quá trình giảm lạm phát đã kết thúc.

Giới giao dịch cắt giảm kỳ vọng nới lỏng của ECB, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất đã chấm dứt.

Quyết định được đưa ra nhất trí.

Chủ tịch ECB Lagarde: Nền kinh tế nội địa đang cho thấy sức chống chịu.

Chủ tịch ECB Lagarde: Chúng tôi vẫn đang ở vị trí thuận lợi, lạm phát đã ở mức chúng tôi mong muốn. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.