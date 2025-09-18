Một số điểm nhấn trong cuộc họp báo của chủ tịch FED, Powell

Một số điểm nhấn trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell: Tôi không cảm thấy cần phải hành động nhanh về lãi suất.

Việc làm mới đã chậm lại, rủi ro suy giảm việc làm gia tăng.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp nhưng đã tăng nhẹ.

Hoạt động trong lĩnh vực nhà ở vẫn yếu.

Tăng trưởng GDP chậm lại chủ yếu do tiêu dùng giảm tốc.

Lạm phát đã tăng trở lại gần đây, vẫn ở mức khá cao.

Lạm phát đã giảm so với đỉnh giữa năm 2022, nhưng vẫn còn cao.

Nhu cầu lao động đã yếu đi.

Một phần lớn sự chậm lại trong việc làm phản ánh sự suy giảm lực lượng lao động.

Số lượng việc làm mới giảm mạnh do nhập cư và tỷ lệ tham gia lao động thấp hơn.

Tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi trong năm qua.

Kịch bản cơ sở: tác động của thuế quan đến lạm phát chỉ ngắn hạn.

Cần quản lý và đánh giá rủi ro lạm phát kéo dài từ thuế quan.

Tác động tổng thể của thuế quan đến lạm phát vẫn chưa rõ ràng.

Chính sách thay đổi và tác động đến nền kinh tế còn nhiều bất định.

Sau năm tới, hầu hết thước đo kỳ vọng lạm phát phù hợp với mục tiêu 2%.

Lạm phát hàng hóa đã tăng trở lại, trong khi giảm phát dịch vụ tiếp tục.

Có thể thuế quan là một lý do khiến thị trường lao động chậm lại.

Những thay đổi trong thị trường lao động chủ yếu do nhập cư.

Tôi không thể nói rằng thị trường lao động còn "vững chắc" như trước.

Trong cuộc họp báo, Powell đang cố gắng giảm bớt kỳ vọng của nhà đầu tư và nhấn mạnh sự phụ thuộc của Fed vào dữ liệu. Đồng USD đang tăng nhẹ, còn EURUSD đang thu hẹp đà tăng có được ngay sau khi quyết định được công bố.

