Nasdaq giảm 1,3% trước giờ mở cửa thị trường Mỹ 📉 On Semiconductor lao dốc 13%

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ đang cho thấy thị trường sẽ mở cửa trong sắc đỏ vào thứ Sáu, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm trước phiên giao dịch Phố Wall. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm khoảng 1,3%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất 0,5%. Hợp đồng tương lai Dow Jones chỉ giảm nhẹ, phản ánh tỷ trọng thấp hơn của chỉ số này đối với các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Nguồn áp lực chính vẫn là làn sóng bán tháo kéo dài ở nhóm công nghệ, được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng gia tăng về chi phí hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) leo thang và sự thay đổi trong kỳ vọng đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Áp lực bán mạnh nhất tập trung ở nhóm cổ phiếu bán dẫn. Cổ phiếu Micron Technology giảm khoảng 5% trong giao dịch trước giờ mở cửa, xóa bớt một phần mức tăng mạnh ghi nhận sau báo cáo lợi nhuận quý vượt kỳ vọng. Các nhà sản xuất chip khác như Intel, Arm Holdings, Marvell và Sandisk cũng đồng loạt giảm, cho thấy nhà đầu tư đang chốt lời trên toàn ngành dù nhu cầu đối với phần cứng AI vẫn duy trì ở mức cao.

Quỹ Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) giảm khoảng 1,6%, trong khi On Semiconductor là một trong những mã giảm mạnh nhất, lao dốc khoảng 13% sau khi công bố thương vụ mua lại Synaptics trị giá 7 tỷ USD.

US100 (khung thời gian D1)

Quan sát biểu đồ hợp đồng tương lai US100, chỉ số đã kiểm định đường trung bình động hàm mũ EMA50. Nếu phe mua bảo vệ thành công vùng này, mô hình điều chỉnh 1:1 có thể hình thành, với vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 30.800 điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ số phá vỡ xuống dưới mốc 29.000 điểm, kịch bản tích cực này sẽ bị vô hiệu và có thể báo hiệu một giai đoạn suy yếu ngắn hạn của Phố Wall.

Nguồn: xStation5

Chi phí hạ tầng AI tăng cao khiến nhà đầu tư lo ngại

Ngày càng nhiều nhà đầu tư tập trung vào chi phí ngày càng tăng liên quan đến hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Giá bộ nhớ DRAM và NAND, những linh kiện thiết yếu cho các trung tâm dữ liệu AI, đang bắt đầu tác động đến các nhà sản xuất máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Sự gia tăng mạnh của chi phí linh kiện gần đây đã buộc Apple phải tăng giá một số mẫu iPad và MacBook, trong khi Microsoft cũng thông báo tăng giá các máy chơi game Xbox. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng các đợt tăng giá tương tự sẽ sớm lan rộng sang toàn bộ ngành công nghệ.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường cũng đang theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát cao hơn kỳ vọng và những thay đổi trong kỳ vọng về các quyết định sắp tới của Fed đang làm gia tăng biến động trên thị trường chứng khoán. Lãi suất cao thường gây áp lực lớn nhất lên các cổ phiếu tăng trưởng, bởi định giá của chúng chủ yếu dựa trên dòng tiền trong tương lai.

Các chiến lược gia thị trường nhận định môi trường hiện tại đặc biệt nhạy cảm với cả các thông tin liên quan đến AI và những tín hiệu từ Fed. Sự kết hợp giữa định giá công nghệ ở mức cao, chi phí hạ tầng AI gia tăng và sự bất định về lãi suất đang tạo điều kiện cho biến động mạnh trên Phố Wall.

Đà suy yếu không chỉ giới hạn tại Mỹ. Tại châu Á, SoftBank lao dốc hơn 12%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 4%. Thị trường Hàn Quốc, Hong Kong và Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận các mức giảm mạnh. Cổ phiếu công nghệ châu Âu cũng chịu áp lực, với ASML, Infineon, STMicroelectronics và ASM International đều mở cửa phiên giao dịch trong sắc đỏ đáng kể.

Cổ phiếu On Semiconductor (D1)

Nguồn: xStation5