🎢NATGAS biến động mạnh trong bối cảnh sản xuất quá mức và thời tiết thất thường

Biến động hôm nay trên thị trường khí tự nhiên Mỹ đang gây nhiều khó hiểu. Sau cú tăng giá mạnh hôm qua, thị trường mở cửa dưới mức 2,9 USD, nhưng nhanh chóng phục hồi vượt lại 3,0 USD, đồng thời phá vỡ đường trung bình động 50 phiên. Gần đây, giá tăng do lo ngại nhu cầu cao hơn vì dự báo nắng nóng, tuy nhiên giá lại mở cửa thấp hôm nay do sự hỗn loạn liên quan đến hệ thống đường ống của Mỹ và tình trạng dư cung.

Giá khí đốt tại Texas âm

Giá khí đốt tự nhiên tại Waha Hub, West Texas đã rơi vào vùng âm, xuống mức -3,00 USD/MMBtu, thấp nhất trong 14 tháng. Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng dư cung nghiêm trọng và hạn chế công suất đường ống. Giá âm có nghĩa là các nhà sản xuất phải trả tiền cho khách hàng để tiêu thụ khí, do không đủ kho chứa. Họ thà trả phí để loại bỏ khí thay vì xử lý hoặc đốt bỏ. Hiện Kinder Morgan đang bảo trì nhiều đường ống, khiến khí từ lưu vực Permian không thể vận chuyển tới các trung tâm tiêu thụ lớn ở Gulf Coast và California. Trong khi đó, khu vực Permian đang sản xuất vượt mức mà hạ tầng hiện tại có thể hấp thụ. Giá tại Henry Hub đã phản ứng với giá âm ở Waha Hub do hoạt động chênh lệch giá một phần, nhưng nhanh chóng tăng trở lại do nguồn cung từ Texas bị hạn chế và nhu cầu có khả năng hồi phục trong những tuần tới.

Waha Hub prices fell below -$3.00/MMBtu. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Thời tiết báo hiệu nhu cầu có thể phục hồi

Hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa nhu cầu làm mát và nhu cầu sưởi ấm. Tuy nhiên, tiêu thụ khí cho làm mát gần đây tăng lên, đồng thời trì hoãn sự khởi đầu của mùa sưởi. Giá khí chủ yếu phản ứng theo yếu tố này. Thứ Hai, sản lượng khí Mỹ đạt 108,7 tỷ feet khối/ngày (bcfd), tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu đạt 71,8 bcfd, tăng 2% so với năm trước. Tuần trước, EIA nâng dự báo sản lượng trung bình của Mỹ lên 106,63 bcfd.

Số ngày nhiệt độ giảm gần đây đã phục hồi đáng kể và duy trì trên mức trung bình 5 năm, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Giá ở điểm kỹ thuật quan trọng

Hôm qua, giá tăng vọt lên quanh 3,00 USD/MMBtu và hôm nay đã vượt qua đường trung bình động 50 phiên, đồng thời quay trở lại trên mức thoái lui 23,6% của nhịp giảm trước đó. Nếu giá duy trì trên mức này trong phiên hôm nay, nó có thể thử thách vùng 3,1–3,2 USD/MMBtu. Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới mức này, áp lực giảm có thể quay trở lại, đặc biệt trước báo cáo tồn kho thứ Năm, dự kiến sẽ cho thấy thêm một đợt tăng mạnh, có thể đưa mức tồn kho tiến sát bằng năm ngoái. Hiện tại, tồn kho chỉ thấp hơn 1,3% so với cùng kỳ năm trước.