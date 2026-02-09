NATGAS giảm 6% do dự báo thời tiết thay đổi.

Giá khí tự nhiên (Natural Gas) đã giảm hơn 6% ngay từ đầu tuần mới. Nếu so với đỉnh của phiên thứ Sáu tuần trước, giá hiện đã giảm tới 12%. Thị trường hiện đang kiểm tra vùng $3.2 USD/MMBtu, tương ứng với đáy cục bộ của đầu tuần trước. Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá sẽ rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1, đồng thời có khả năng tiếp tục giảm về vùng cầu quan trọng quanh $2.8–$3.0 USD/MMBtu.

Các động lực chính khiến giá giảm:

Thay đổi dự báo thời tiết:Sau đợt lạnh Bắc Cực trong tháng 1, các mô hình khí tượng hiện cho thấy xu hướng ấm lên tại các khu vực trọng điểm của Mỹ (như Midwest và Northeast), làm giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt cho sưởi ấm.

Diễn biến tồn kho: Báo cáo tồn kho mới nhất ghi nhận mức rút kho rất mạnh 360 bcf (tuần kết thúc ngày 30/1). Tuy nhiên, dự báo nhiệt độ sắp tới cho thấy nhu cầu sưởi ấm trong tháng 2 sẽ giảm đáng kể.

Lượng dự trữ: Tồn kho hiện vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng lại thấp hơn nhẹ so với mức trung bình 5 năm.

Nhu cầu công nghiệp yếu hơn: Sự sụt giảm theo mùa trong hoạt động của các ngành hóa chất và năng lượng, kết hợp với hiệu quả lưu trữ cao, đang tạo áp lực giảm giá.

Tồn kho và yếu tố mùa vụ

ồn kho hiện vẫn tương đối sát mức trung bình 5 năm. Các dự báo cho thấy mức tiêu thụ khí đốt từ đầu tháng 2 sẽ giảm rõ rệt, điều này có thể khiến các tuần tới ghi nhận mức rút kho nhỏ hơn.

Nguồn: EIA

Heating Degree Days (HDD)

Số ngày cần sưởi ấm dự báo đến ngày 22/2 đã tăng trở lại gần mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ trong lịch sử cho thấy nhu cầu sưởi ấm thường giảm mạnh trong nửa sau tháng 2. Nguồn: Bloomberg Finance LP

​​​​​​​

Triển vọng kỹ thuật

Giá giảm mạnh ngay từ đầu tuần. Nếu vùng hỗ trợ quanh $3.2 USD bị phá vỡ, giá có thể hướng về vùng cầu tiếp theo nằm trong khoảng $2.8–$3.0 USD/MMBtu. Nguồn: xStation5