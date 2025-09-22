NATGAS giảm gần 3% do tồn kho khí đốt tăng mạnh 📉

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Hai, giá giảm gần 3% trên sàn Nymex, hiện dao động quanh mức 2,820, chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào, xuất khẩu LNG yếu và thời tiết ôn hòa. Theo báo cáo công bố hôm thứ Năm, tồn kho khí tự nhiên của Mỹ tăng thêm 90 BCF trong tuần kết thúc ngày 12/9, vượt xa kỳ vọng và mức trung bình 5 năm. Đồng thời, mức tiêu thụ hằng ngày giảm xuống 98,5 BCF do thời tiết ôn hòa và nhu cầu khu dân cư/thương mại giảm. Tổng lượng dự trữ hiện cao hơn 6,3% so với mức trung bình 5 năm, tạo ra vùng đệm đáng kể trước mùa đông. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Tồn kho dồi dào và sản lượng ổn định của Mỹ giúp hạn chế rủi ro giảm giá, dù thời tiết ấm hơn có thể tạm thời thúc đẩy nhu cầu từ ngành điện. Về dài hạn, các xu hướng như tăng xuất khẩu LNG, tiêu thụ công nghiệp và điện khí hóa toàn cầu có thể hỗ trợ thị trường trở nên vững chắc hơn trong năm 2026. Nguồn: xStation5

