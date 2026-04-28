Ngân hàng châu Âu chịu áp lực, dầu duy trì trên 100 USD

Tổng quan thị trường

Các ngân hàng châu Âu đang dần mất sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, dù vẫn giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn so với thị trường chung. Nguyên nhân đến từ lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại tại châu Âu, tín dụng yếu hơn và biên lợi nhuận chịu áp lực trong bối cảnh lãi suất có thể giảm trong tương lai. Sau nhiều năm tăng mạnh, ngành ngân hàng đã bước vào giai đoạn xoay vòng dòng vốn rõ rệt, khi nhà đầu tư chuyển dần sang các nhóm ngành khác như công nghệ và cổ phiếu liên quan hàng hóa. Tuần này, tâm điểm đặc biệt là quyết định vào thứ Năm của European Central Bank, khi định hướng lãi suất sẽ có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng. Triển vọng của ngành vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế vĩ mô tại châu Âu: lãi suất tăng thêm có thể hỗ trợ lợi nhuận, nhưng tăng trưởng yếu và rủi ro tín dụng tăng có thể nhanh chóng bù trừ tác động này.

Phiên châu Âu

Phiên giao dịch thứ Ba tại châu Âu mang sắc thái thận trọng tích cực, khi các chỉ số chính phục hồi phần nào mức giảm trước đó và ghi nhận tăng nhẹ, bất chấp bất ổn địa chính trị liên quan đến đàm phán Mỹ–Iran và giá dầu tăng. FTSE 100 (Anh): +0,5%, CAC 40 (Pháp): +0,2%, DAX (Đức): +0,2%, IBEX (Tây Ban Nha): +1% (vượt trội). Tuy nhiên, thị trường vẫn rất nhạy cảm với tiến triển đàm phán hòa bình và nguy cơ giá năng lượng tiếp tục tăng.

US–Iran

Dầu Brent tiếp tục duy trì trên mốc 100 USD/thùng, được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Tehran đã đề xuất một thỏa thuận mở lại tuyến hàng hải quan trọng để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng và tàu Iran, nhưng không bao gồm nhượng bộ về chương trình hạt nhân - điều bị chính quyền Trump coi là không thể chấp nhận. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ đã rút kế hoạch cử đoàn đàm phán sang Pakistan, làm suy yếu triển vọng ngoại giao và củng cố lập trường cứng rắn của Washington. Vì vậy, trong bối cảnh đàm phán bế tắc và rủi ro bất ổn khu vực tăng cao, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao.

Doanh nghiệp

BP (BP.UK) vượt kỳ vọng mạnh trong quý 1, nhờ giá dầu cao và biến động thị trường năng lượng gia tăng do xung đột Mỹ–Iran.

Kết quả chính:

Lợi nhuận ròng điều chỉnh: 3,2 tỷ USD (so với 1,38 tỷ USD cùng kỳ), cao hơn dự báo

EBIT điều chỉnh: 6,27 tỷ USD (+40% YoY), vượt kỳ vọng

Mảng khách hàng & sản phẩm: 3,2 tỷ USD (so với 677 triệu USD)

Thượng nguồn (upstream): 1,98 tỷ USD (-32% YoY)

EPS: 20,67 cent (so với 8,75 cent), vượt dự báo

Cổ tức: 8,32 cent, không đổi theo quý

Động lực chính đến từ mảng giao dịch và lọc hóa dầu, hưởng lợi từ biến động giá mạnh và gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, dòng tiền yếu hơn và nợ tăng vẫn là yếu tố gây áp lực.

CEO mới Meg O’Neill nhấn mạnh kết quả này củng cố kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm cắt giảm chi phí và bán tài sản, đồng thời tái khẳng định cam kết giảm nợ và kỷ luật tài chính.

Nguồn: xStation5

Bayer (BAYN.US) chịu áp lực sau phiên điều trần “hỗn hợp” tại Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến vụ kiện thuốc diệt cỏ Roundup. Tranh luận xoay quanh việc luật ghi nhãn thuốc trừ sâu liên bang có thể “ghi đè” lên các vụ kiện cấp bang hay không. Một số thẩm phán có vẻ ủng hộ lập luận của Bayer về tiêu chuẩn liên bang thống nhất, nhưng cũng có quan điểm nhấn mạnh quyền của từng bang. Sự thiếu rõ ràng khiến cổ phiếu giảm mạnh. Vụ việc rất quan trọng khi Bayer đã dành hơn 11 tỷ USD cho dàn xếp và vẫn đối mặt hàng chục nghìn đơn kiện. Một phán quyết thuận lợi có thể giảm đáng kể rủi ro pháp lý và cải thiện định giá công ty.

Nguồn: xStation5

Tiền điện tử

Áp lực giảm cũng lan sang thị trường crypto khi tâm lý toàn cầu suy yếu. Bitcoin và Ethereum đều giảm khoảng 1,6%, phản ánh sự suy yếu chung của khẩu vị rủi ro trên thị trường toàn cầu.