Ngân hàng Trung ương Châu Âu công bố biên bản cuộc họp📋EURUSD tăng nhẹ

Ngân hàng Trung ương Châu Âu: các điểm chính trong biên bản cuộc họp mới nhất
-
Biên bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách cần duy trì tâm thế hoàn toàn cởi mở với nhiều kịch bản chính sách tiền tệ khác nhau.
-
Một số thành viên cho rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể đã kết thúc.
-
ECB nhấn mạnh rằng các dự báo của họ có giá trị thông tin thấp hơn ở các giai đoạn dài hạn, qua đó làm giảm tác động của chính sách tiền tệ.
-
Đánh giá về triển vọng lạm phát nhìn chung không thay đổi.
-
Bối cảnh kinh tế chung vẫn bị chi phối bởi mức độ bất định cao.
-
Hầu hết các thành viên nhận định rằng rủi ro đối với triển vọng lạm phát là cân bằng hai chiều.
-
ECB cũng nhấn mạnh việc giữ tâm thế linh hoạt với nhiều kịch bản là cần thiết.
Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M5)
Đồng euro tăng sau những bình luận cho thấy khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất. ECB phát tín hiệu rằng rủi ro lạm phát vẫn tồn tại. EURUSD đang hướng về vùng 1.159, phục hồi lại phần lớn mức giảm gần đây.
Nguồn: xStation5
Giá Bạc lập kỷ lục mới!
Intel tăng vọt sau tin đồn công ty sản xuất chip cho Apple
Tiêu điểm vĩ mô: Bước ngoặt tài chính ở Vương quốc Anh?
Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến lạc quan
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.