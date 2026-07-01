Ngành công nghiệp quốc phòng đang phục hồi - đây có phải là sự đảo chiều xu hướng?

Các công ty quốc phòng ở châu Âu và Mỹ đang ghi nhận thêm các đơn đặt hàng mới, cho thấy nhu cầu thiết bị quân sự vẫn duy trì ở mức cao một cách структурural. Sau nhiều tháng suy giảm kéo dài, đây có thể là tín hiệu mà thị trường chờ đợi để bước vào giai đoạn tích lũy và quay trở lại xu hướng tăng, nhờ chi tiêu quốc phòng kỷ lục.

Châu Âu

Tin tức lớn nhất tại châu Âu là hợp đồng của Saab với cơ quan FMV của Thụy Điển cho 16 máy bay chiến đấu Gripen E dành cho Ukraine. Giá trị hợp đồng khoảng 24,6 tỷ SEK, và đơn hàng sẽ được ghi nhận trong quý 3 năm 2026. Việc bàn giao dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2029–2030, bao gồm cả máy bay, phụ tùng và các thiết bị hỗ trợ. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 3%.

SAABB.SE (D1)

Sau hai nhịp tăng mạnh đưa giá từ khoảng 165 SEK lên khoảng 750 SEK, cổ phiếu đã điều chỉnh giảm mạnh và hiện bước vào giai đoạn tích lũy quanh mức 500 SEK. Việc giữ trên vùng hỗ trợ thấp của vùng kháng cự quanh 465 SEK có thể cho thấy bên mua đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá trở lại ít nhất trên 600 SEK. Yếu tố quan trọng cần theo dõi là hành vi của các đường EMA 100/200, nơi có nguy cơ xuất hiện mô hình “Death Cross”. Nguồn: xStation5

Song song đó, Rheinmetall thông báo đơn hàng từ Ukraine cho đạn pháo và thuốc phóng với giá trị “hàng chục triệu euro”, dự kiến hoàn tất trong quý 1 năm 2027. Sản xuất đã bắt đầu tại các cơ sở ở Tây Ban Nha. Cổ phiếu tập đoàn tăng hơn 4%.

Ngành quốc phòng cũng đang hướng tới IPO của KNDS – nhà sản xuất xe tăng Leopard 2 – dự kiến niêm yết tại Paris trong vài tháng tới. Đây sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư hoặc có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho toàn ngành. Nguồn: Bloomberg Finance

Trong bối cảnh thị trường châu Âu rộng hơn, cần lưu ý rằng tháng 7 theo lịch sử thường là giai đoạn tăng trưởng của chứng khoán châu Âu. Nguồn: Bloomberg Finance

Mỹ

Ở phía Mỹ, điểm đáng chú ý nhất là gói hợp đồng của Lockheed Martin với tổng giá trị hơn 3,1 tỷ USD. Phần lớn là hợp đồng trị giá 2,99 tỷ USD cho chương trình radar Sentinel A4 và dịch vụ kỹ thuật, kéo dài đến tháng 6 năm 2031. Lockheed cũng nhận thêm hợp đồng hiện đại hóa khinh hạm lớp Álvaro de Bazán của Tây Ban Nha. Trong giao dịch tiền mở cửa, giá cổ phiếu chưa phản ứng rõ rệt, cho thấy thị trường có thể đã định giá trước thông tin tương tự.

Northrop Grumman nhận ba hợp đồng tổng trị giá khoảng 68 triệu USD, trong đó hợp đồng lớn nhất trị giá 49 triệu USD liên quan đến hỗ trợ hậu cần và bảo trì chương trình JTGS. Cổ phiếu tăng khoảng 1% trong giao dịch pre-market.

Boeing nhận hợp đồng trị giá 49,5 triệu USD liên quan đến hệ thống điều khiển tên lửa hành trình phóng từ trên không. Dự án kéo dài đến tháng 6 năm 2033. Cổ phiếu cũng chưa phản ứng đáng kể trong pre-market, dù điều này có thể thay đổi sau khi thị trường mở cửa.

Từ góc độ thị trường vốn, yếu tố quan trọng nhất là bức tranh tổng thể: ngành quốc phòng tiếp tục hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư quân sự dài hạn. Ở châu Âu, động lực chính vẫn là chiến tranh Ukraine và quá trình tái xây dựng năng lực NATO, trong khi tại Mỹ là các chương trình radar, tên lửa và hiện đại hóa, cùng với kỳ vọng bổ sung kho đạn sau các hoạt động quân sự tại Iran.

Các hợp đồng mới không ngay lập tức thay đổi bức tranh lợi nhuận của các công ty lớn, nhưng có thể cải thiện tâm lý thị trường, vốn hiện tại – dựa trên định giá và dự báo – vẫn có thể đang đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng thực sự của ngành.

Tuy nhiên, thách thức đối với các doanh nghiệp vẫn là không chỉ duy trì dòng đơn hàng, mà còn phải chuyển đổi chúng thành doanh thu nhanh chóng, giữ biên lợi nhuận và mở rộng năng lực sản xuất mà không làm tăng quá mức chi phí.

Kamil Szczepański

Financial Markets Analyst, XTB