Ngày IPO của Rare Earth Americas đang đến gần

Rare Earths Americas đã công bố các giả định chính cho đợt IPO sắp tới. Trong bối cảnh cuộc tranh luận ngày càng nóng về kim loại đất hiếm và vai trò của chúng trong quốc phòng cũng như công nghệ hiện đại, thị trường đang nhanh chóng tìm cách tiếp cận các doanh nghiệp trong lĩnh vực này - dù phần lớn đều gặp khó khăn trong việc tìm cơ hội đầu tư. Các công ty khai thác và chế biến đất hiếm ngoài Trung Quốc là rất hiếm, và số lượng doanh nghiệp niêm yết còn ít hơn nữa. Nhu cầu này, từ cả nhà đầu tư lẫn chính phủ, là điều mà Rare Earths Americas đang hướng tới để đáp ứng.

Số lượng cổ phiếu đưa ra giao dịch là 2.777.777 cổ phiếu, với mức giá dự kiến trong khoảng 17–19 USD. Điều này tương ứng với vốn hóa tối đa gần 370 triệu USD.

Điều quan trọng là IPO này vẫn ở giai đoạn rất sớm trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Hiện tại, công ty chưa tạo ra doanh thu. Khoản lỗ ròng là 3,98 tỷ USD trong năm 2024 và 9,93 triệu USD trong năm 2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty chủ yếu đang đưa ra “kỳ vọng” — tuy nhiên đây không phải là những giả định mơ hồ. Trong các tài liệu công bố, công ty nhấn mạnh các sáng kiến cụ thể và kế hoạch toàn diện nhằm kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, đồng thời giảm sự phụ thuộc tốn kém của phương Tây vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các dự án của công ty được đặt tại Brazil và Hoa Kỳ.

Tại Brazil, bao gồm các dự án “Alpha” và “Constellation”, tập trung vào khai thác và xử lý đất sét giàu nguyên tố hiếm.

Dự án “Homer” sẽ khai thác loại đá carbonatite.

Tại Hoa Kỳ, công ty đang phát triển một dự án tiềm năng tại bang Georgia, nơi đã phát hiện các mỏ có độ tinh khiết cao và khả năng tiếp cận hạ tầng thuận lợi.

Nhà đầu tư quan tâm đến ngành khai khoáng và các phân khúc thị trường ngách hấp dẫn nên theo dõi sát các cập nhật của công ty. Những dự án như vậy không dễ triển khai, không rẻ và cũng không nhanh - tuy nhiên trong bối cảnh thị trường và địa chính trị hiện tại, đây có thể là một khoản đầu tư có đòn bẩy vận hành lớn, đồng thời thu hút nguồn vốn mạnh từ chính phủ, các công ty công nghệ và nhà sản xuất quốc phòng.