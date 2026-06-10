Tin đầu ngày: Căng thẳng tại Trung Đông lại gia tăng gây áp lực lên thị trường

Hoa Kỳ và Iran đã tiến hành các cuộc không kích trực tiếp trong đêm, đánh dấu mức leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ trên Eo biển Hormuz, dẫn tới các cuộc tấn công đáp trả của Mỹ nhằm vào hệ thống phòng không, radar và các trung tâm chỉ huy của Iran.

Sau đó, Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan. Xung đột hiện đã vượt ra ngoài khu vực Hormuz, phát triển thành một cuộc đối đầu mang tính khu vực rộng lớn hơn.

Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tổng cộng 21 địa điểm liên quan đến các căn cứ không quân và hải quân của Mỹ trên khắp Trung Đông. Mục tiêu quan trọng nhất được cho là Căn cứ Không quân Al-Azraq tại Jordan, bao gồm các nhà chứa tiêm kích F-35 và cơ sở hạ tầng chỉ huy. Ngoài ra còn có các báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Căn cứ Không quân Ali Al Salem tại Kuwait và Bộ chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Điều này cho thấy Tehran sẵn sàng tấn công các tài sản quân sự chiến lược của Mỹ được triển khai tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Quân đội Mỹ đã tiến hành ba đợt không kích chính xác nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran gần Eo biển Hormuz. Các mục tiêu bao gồm các cơ sở trên đảo Qeshm, cũng như tại Sirik, Jask và Bandar Abbas – trung tâm chỉ huy hải quân chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phụ trách các hoạt động tại Hormuz.

Bất chấp mức độ leo thang quân sự đáng kể, giá dầu tại châu Á chỉ tăng khoảng 1%, và hiện đang giảm khoảng 0,60–0,70%, với dầu WTI và Brent lần lượt giao dịch quanh 88 USD và 91 USD/thùng. Phản ứng khá dè dặt này cho thấy nhà đầu tư đang chờ xác nhận các thông tin, đánh giá mức độ thiệt hại hoặc tín hiệu cho thấy các kênh ngoại giao vẫn còn mở.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 8 tuần liên tiếp. Dữ liệu từ API công bố hôm qua cho thấy mức sụt giảm 9,12 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng cũng giảm. Điều này cho thấy thị trường nhiên liệu Mỹ đang ngày càng thắt chặt ngay cả trước khi xảy ra đợt leo thang mới nhất của cuộc xung đột.

Lạm phát giá bán buôn của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023 trong tháng 5. Giá nhập khẩu tính bằng đồng yên tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Đây là thách thức đặc biệt lớn đối với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, đạt mức cao nhất trong gần bốn năm và vượt kỳ vọng của thị trường.