Tin đầu ngày: Làn sóng bán tháo trở lại trên Phố Wall⬇️

📉 Thị trường chứng khoán Mặc dù phiên Mỹ khởi đầu với sắc xanh và nỗ lực phục hồi sau đợt giảm mạnh tuần trước, đà tăng của các cổ phiếu ngành chip hoàn toàn suy yếu, kéo theo các chỉ số lớn (dẫn đầu là US100) lao dốc mạnh.

Mức giảm của US100 có lúc lên tới gần 4%, trong khi US500 mất hơn 2% - hiện tại các chỉ số này đã thu hẹp khoảng một nửa mức giảm.

Chỉ số biến động VIX tăng hơn 10%, vượt qua ngưỡng tâm lý 20 điểm, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của tâm lý lo ngại và nhu cầu phòng vệ danh mục của nhà đầu tư. 🌍 Địa chính trị Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran đang ở “giai đoạn cuối cùng”, điều này sẽ dẫn đến việc mở lại Eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược của thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kể từ khi xung đột bắt đầu, ông Trump đã gần 40 lần tuyên bố một thỏa thuận sắp được ký kết.

Israel và Iran tuyên bố ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể chứng kiến một đợt leo thang mới từ phía Mỹ.

Ông Trump cho biết sau khi một trực thăng tuần tra bị bắn hạ tại Eo biển Hormuz, Mỹ buộc phải đáp trả hành động gây hấn của Iran, điều này đã khiến giá dầu bật tăng nhẹ trở lại và tạm thời làm sâu thêm đà giảm của Phố Wall. 🛢️ Hàng hóa Dầu WTI giảm xuống đường trung bình động 200 ngày, rơi xuống dưới 88 USD/thùng, trong khi dầu Brent kiểm tra vùng 90 USD/thùng. Chênh lệch giá kỳ hạn (calendar spreads) giảm xuống dưới 2 USD, cho thấy căng thẳng đang hạ nhiệt, dù các tàu thuyền vẫn chưa đi qua Eo biển Hormuz.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, hoàn toàn xóa sạch mức tăng của năm nay – hiện giao dịch quanh 4.260 USD/ounce, trong khi Citigroup và UBS đã cắt giảm đáng kể dự báo giá vàng cho năm nay. 💱 Tiền tệ Tâm lý thị trường xấu đi đã hạn chế đà phục hồi của cặp EURUSD, hiện giao dịch quanh mốc 1,1550, ngay trước cuộc họp quyết định lãi suất của ECB vào thứ Năm. 📊 Kinh tế vĩ mô Nhà đầu tư đang tỏ ra cực kỳ thận trọng trước khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm – những dữ liệu sẽ cho thấy liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay hay không.

Dữ liệu Mỹ công bố hôm nay cho thấy thâm hụt thương mại thấp hơn kỳ vọng, đạt 55,9 tỷ USD trong tháng 4 (thị trường dự báo 56,5 tỷ USD).

Kỳ vọng về việc tăng lãi suất đang giảm nhẹ – thị trường hiện chỉ định giá 1 lần tăng lãi suất đầy đủ của Fed trong năm nay, so với hơn 1,2 lần tăng sau báo cáo NFP công bố hôm thứ Sáu.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh, đạt 105 tỷ USD trong tháng 5 (so với mức 84,8 tỷ USD trước đó). Đáng chú ý, nhập khẩu tăng tốc mạnh lên 27,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu tăng chưa đến 20%. 📱 Doanh nghiệp OpenAI chuẩn bị IPO: thị trường đặc biệt chú ý đến thông tin nhà phát triển ChatGPT đã nộp hồ sơ đăng ký IPO bảo mật (confidential filing).

SpaceX sẵn sàng lên sàn: giới đầu tư cũng đang chờ đợi đợt IPO của tập đoàn không gian thuộc sở hữu của Elon Musk, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Thương vụ thâu tóm công nghệ sinh học trị giá hàng tỷ USD: tập đoàn dược phẩm Anh GlaxoSmithKline (GSK) thông báo mua lại Nuvalent với giá 10,6 tỷ USD, khiến cổ phiếu Nuvalent tăng vọt gần 39%.

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