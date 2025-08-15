Những thông tin quan trọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska

Hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin sẽ diễn ra hôm nay lúc 02:00 giờ VN tại một căn cứ quân sự ở Alaska, với trọng tâm chính là đàm phán ngừng bắn trong cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky không được mời và lo ngại khả năng “đóng băng” xung đột cùng với việc ngầm công nhận Nga kiểm soát một phần năm lãnh thổ Ukraine. Theo Điện Kremlin, được hãng RIA dẫn lời, các cuộc đàm phán giữa Putin và Trump có thể kéo dài ít nhất 6–7 giờ và Nga kỳ vọng rằng các cuộc thảo luận ở Alaska sẽ mang lại kết quả.

Trong phát biểu với truyền thông, Trump gợi ý rằng ông sẽ “gây áp lực” với Putin để đạt được kết quả khả quan, đồng thời ước tính khả năng thất bại của cuộc gặp hôm nay chỉ khoảng 25%. Kết quả là, cổ phiếu quốc phòng châu Âu hôm nay giảm, khi thị trường phản ánh khả năng thực sự về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Trump muốn củng cố hình ảnh “người kiến tạo hòa bình toàn cầu” và hướng tới giải Nobel Hòa bình; ông từ lâu đã mô tả cuộc chiến này là một “cuộc tắm máu” với nguy cơ leo thang. Về phía Putin, ông cũng giành được lợi thế hình ảnh — chứng minh rằng nỗ lực cô lập Nga đã thất bại và Moscow đã trở lại bàn đàm phán ở cấp cao.

Các nguồn tin cho rằng Điện Kremlin có thể sẵn sàng thỏa hiệp do các vấn đề kinh tế và chi phí tiếp tục chiến tranh. Một thỏa hiệp tiềm năng có thể bao gồm: đóng băng tiền tuyến ở hiện trạng, đưa ra cam kết không vi phạm biên giới phía đông NATO và dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trump tuyên bố rằng, sau cuộc gặp với Putin, nếu đàm phán diễn ra tốt đẹp, ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Alaska với sự tham gia của Zelensky và các đồng minh châu Âu của Hoa Kỳ.

Nga hy vọng tránh được các biện pháp trừng phạt bổ sung và nguy cơ áp thuế đối với xuất khẩu dầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng chính như Trung Quốc và Ấn Độ.

Trước hội nghị, Putin hé lộ khả năng về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới để thay thế hiệp ước cuối cùng hiện có, vốn sẽ hết hạn vào tháng 2/2026. Zelensky đang yêu cầu các đảm bảo an ninh cho Ukraine và bác bỏ việc chuyển giao chính thức lãnh thổ cho Nga.

Điều kiện ngừng bắn của Nga vào năm 2024 bao gồm, ngoài những điều khác: rút quân Ukraine khỏi một số khu vực của Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cũng như từ bỏ ý định gia nhập NATO. Ukraine coi những điều kiện này là một thất bại và trên thực tế là đầu hàng.