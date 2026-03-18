Nvidia và cột mốc 1.000 tỷ USD

Trong hội nghị GTC 2026 gần đây, Nvidia một lần nữa cho thấy rằng họ đang hoạt động ở một đẳng cấp riêng. Mức tiêu chuẩn mà công ty từng đặt ra cho chính mình tiếp tục được nâng cao với dự báo doanh thu đầy tham vọng đạt 1.000 tỷ USD vào cuối năm 2027, ngay lập tức khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này. Đây là một lời hứa mang tính biểu tượng, hay là tuyên bố táo bạo định hình toàn bộ thị trường AI?

Thoạt nhìn, những con số này dường như gần như không thể đạt được. Giả sử mục tiêu 1.000 tỷ USD được chia trong vòng hai năm, điều đó tương đương khoảng 500 tỷ USD mỗi năm, hay 125 tỷ USD mỗi quý. So với đó, quý gần nhất của Nvidia ghi nhận gần 70 tỷ USD doanh thu một kết quả xuất sắc, vượt kỳ vọng của giới phân tích, nhưng vẫn chưa chạm đến cột mốc mang tính biểu tượng 100 tỷ USD. Theo các dự báo trước đây, công ty được kỳ vọng chỉ đạt mốc này vào cuối năm nay trong kịch bản lạc quan nhất, điều này cho thấy quy mô thách thức mà Nvidia đã tự đặt ra cho mình là rất lớn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nvidia đã cam kết một mục tiêu không thể đạt được. Công ty đã trở thành một thành phần trung tâm của hạ tầng trí tuệ nhân tạo, vận hành các mô hình lớn nhất và các trung tâm dữ liệu quy mô toàn cầu. Việc huấn luyện các mô hình AI mới và mở rộng trung tâm dữ liệu đòi hỏi lượng chip thế hệ mới khổng lồ, cả từ Nvidia lẫn các đối thủ, qua đó tự nhiên thúc đẩy nhu cầu cao và hỗ trợ tăng trưởng doanh thu dự kiến.

Các dòng chip của Nvidia, đặc biệt là thế hệ Blackwell và Vera Rubin, mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng mà các đối thủ hiện vẫn chưa thể sánh kịp. Lợi thế công nghệ này cho phép công ty không chỉ định giá sản phẩm ở mức cao, mà còn thu hút khách hàng bất chấp mức đầu tư khổng lồ cần thiết để mở rộng hạ tầng AI.

Đồng thời, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ dự kiến sẽ chi khoảng 650 tỷ USD trong năm nay cho các khoản đầu tư liên quan đến AI, bao gồm trung tâm dữ liệu, phần cứng và hạ tầng. Nếu mức đầu tư này được duy trì ở quy mô cao, Nvidia có cơ hội thực sự đạt được mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ USD đã đề ra, đặc biệt khi chip của công ty có thể vượt trội về thế hệ so với đối thủ, mang lại lợi thế hiệu suất khó sao chép.

Tất nhiên, không có điều gì là chắc chắn. Các yếu tố rủi ro chính bao gồm tốc độ chi tiêu vốn của các tập đoàn công nghệ lớn, sự cạnh tranh từ cả các nhà sản xuất chip phương Tây lẫn các công ty AI Trung Quốc cung cấp giải pháp chi phí thấp hơn, cũng như các biến số vĩ mô như giá năng lượng yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các trung tâm dữ liệu.

Mặc dù tồn tại những rủi ro này, các tín hiệu thị trường hiện tại cho thấy Big Tech không thể làm chậm lại đầu tư, vì cuộc đua giành vị thế thống trị công nghệ không cho phép tạm dừng, và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, sự gia tăng cạnh tranh từ Trung Quốc và các công ty Trung Quốc những đơn vị đang theo dõi sát sao thị trường toàn cầu- cũng cần được tính đến.

Vậy dự báo của Nvidia chỉ đơn thuần là một tầm nhìn, hay phản ánh chiến lược trở thành nhân tố chủ chốt trong toàn bộ hệ sinh thái AI? Bên cạnh việc bán chip, công ty đang phát triển phần mềm, công cụ huấn luyện mô hình và các nền tảng AI, qua đó tăng cường sự gắn kết của khách hàng và giảm nguy cơ họ chuyển sang đối thủ. Trên thực tế, Nvidia đang đặt ra một cột mốc mang tính lịch sử điều có thể dường như không khả thi đối với nhiều công ty nhưng với mức đầu tư khách hàng đủ lớn, lợi thế công nghệ và chiến lược tiếp thị hiệu quả, mục tiêu này không phải là bất khả thi.

Một lần nữa, công ty đang cho thấy rằng họ tự thiết lập tiêu chuẩn riêng trong ngành AI. Dự báo doanh thu đạt 1.000 tỷ USD vào cuối năm 2027 là một mục tiêu vô cùng tham vọng, nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu các tập đoàn công nghệ lớn duy trì mức chi tiêu vốn cao. Nvidia không chỉ đơn thuần bán chip; công ty đang xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng AI hoàn chỉnh, qua đó nâng cao rào cản gia nhập đối với các đối thủ cạnh tranh.

Dù vẫn tồn tại các rủi ro, chiến lược và vị thế thị trường của công ty cho thấy mục tiêu doanh thu nghìn tỷ USD có thể trở thành hiện thực, chứ không chỉ là một tuyên bố mang tính tham vọng. Nvidia đang nâng cao tiêu chuẩn của ngành và hoàn toàn có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn đó, trong khi thị trường đang theo dõi quá trình công ty dần trở thành một trụ cột trung tâm của cuộc cách mạng AI toàn cầu.