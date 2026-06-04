Broadcom vượt dự báo, nhưng cổ phiếu vẫn giảm gần 13% ngoài phiên ⚔️

Kết quả tài chính mạnh mẽ nhờ AI

Broadcom đã công bố kết quả kinh doanh rất tích cực cho quý II năm tài chính 2026, qua đó khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI. Doanh thu của công ty tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,19 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường, trong khi EPS điều chỉnh đạt 2,44 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo 2,40 USD.

Mảng dòng tiền đặc biệt gây ấn tượng: dòng tiền tự do (free cash flow) tăng 60% so với cùng kỳ, lên 10,26 tỷ USD, tương đương tới 46% doanh thu. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng bán dẫn, nơi doanh thu tăng 79% so với cùng kỳ, đạt 15,0 tỷ USD, trong đó doanh thu từ các chip AI tăng tới 143%, lập kỷ lục mới ở mức 10,8 tỷ USD. Điểm yếu tương đối trong báo cáo là mảng phần mềm hạ tầng (infrastructure software), với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 7,18 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn đôi chút so với các kỳ vọng không chính thức vốn đã được thị trường nâng cao trước đó.

Broadcom so với các đối thủ

So với các công ty bán dẫn lớn khác, Broadcom vẫn cho thấy nền tảng vững chắc, dù không phải là cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất từ đầu năm. Tính từ đầu năm, cổ phiếu AVGO đã tăng khoảng 38%, mặc dù con số này chưa phản ánh mức giảm gần 13% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả kinh doanh. Để so sánh, chỉ số US100 đã tăng khoảng 20% trong cùng giai đoạn.

Định giá của Broadcom vẫn ở mức cao

Broadcom đang được giao dịch với mức định giá cao hơn rõ rệt so với một số đối thủ. Hệ số P/E TTM của AVGO hiện ở khoảng 91 lần, cao hơn đáng kể so với Nvidia và Qualcomm. AMD là trường hợp ngoại lệ trong nhóm này. Đây là bối cảnh rất quan trọng để lý giải phản ứng của thị trường sau báo cáo tài chính: ngay cả một kết quả kinh doanh rất mạnh cùng với triển vọng tích cực cũng có thể chưa đủ nếu trước đó nhà đầu tư đã định giá theo một kịch bản quá lạc quan.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu kỷ lục đối với chip AI

Những bình luận từ ban điều hành mang sắc thái rất tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. CEO Hock Tan nhấn mạnh nhu cầu rất lớn đối với các dòng chip AI thiết kế theo yêu cầu (custom AI chips). Giá trị các đơn đặt hàng chip AI mới trong quý đã vượt 30 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với doanh số thực tế được ghi nhận trong kỳ. Ban lãnh đạo cũng cho biết giá trị các đơn hàng đã giao và năng lực sản xuất đã được đảm bảo đến tận năm 2028. Broadcom đồng thời xác nhận các mối quan hệ chiến lược với những khách hàng công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm: Google, Anthropic, OpenAI và Meta

Công ty cũng tham gia vào nền tảng AI XPV, một sáng kiến nhằm tài trợ và triển khai năng lực tính toán quy mô lớn cho các phòng thí nghiệm AI. Một điểm đáng chú ý khác là Broadcom nhấn mạnh rằng họ không có ý định cạnh tranh trong phân khúc máy chủ dạng rack hoàn chỉnh, mà tập trung vào những mắt xích có tính chuyên biệt và biên lợi nhuận cao nhất trong chuỗi giá trị, bao gồm: ASICs, XPUs và Các giải pháp mạng (networking solutions)

Triển vọng vẫn tích cực, nhưng mức định giá không cho phép sai sót

Triển vọng mà công ty đưa ra vẫn rất khả quan, tuy nhiên phản ứng của thị trường cho thấy kỳ vọng dành cho Broadcom trước đó đã ở mức cực kỳ cao. Đối với quý III năm tài chính 2026, Broadcom dự báo: Doanh thu khoảng 29,4 tỷ USD, cao hơn mức đồng thuận trước đó. Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh khoảng 67%. Các giả định chính bao gồm:

Khoảng 20,5 tỷ USD doanh thu từ mảng bán dẫn.

Khoảng 16,0 tỷ USD doanh thu từ chip AI, tương ứng mức tăng trưởng hơn 200% so với cùng kỳ.

Khoảng 8,9 tỷ USD doanh thu từ phần mềm hạ tầng.

Duy trì dự báo doanh thu chip AI cho cả năm tài chính 2026 ở mức 56 tỷ USD.

Tiếp tục hướng tới mục tiêu doanh thu chip AI vượt 100 tỷ USD trong năm tài chính 2027.

Mặc dù kết quả kinh doanh rất mạnh, cổ phiếu Broadcom vẫn giảm gần 13% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Điều này có thể được lý giải nhiều hơn bởi hoạt động chốt lời và mức kỳ vọng quá cao của thị trường, thay vì sự suy yếu trong các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Thị trường phản ứng tiêu cực chủ yếu do: