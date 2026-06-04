Phiên giao dịch ổn định trong bối cảnh luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành 🔎

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay được đặc trưng bởi trạng thái ổn định. Các chỉ số lớn ghi nhận mức tăng nhẹ nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu hưng phấn. Nhà đầu tư đang cố gắng lấy lại cân bằng sau sự suy yếu tâm lý trên Phố Wall cũng như những căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến Trung Đông và eo biển Hormuz.

Điểm đáng chú ý nhất của Euro Stoxx 50 là bản thân chỉ số gần như đi ngang, nhưng độ rộng thị trường lại khá tích cực - có tới 71% cổ phiếu thành phần đang tăng giá. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn đến từ sự suy yếu của một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, đặc biệt là Infineon và ASML, khiến chỉ số chung chịu áp lực.

Các chỉ số chính tại châu Âu

STOXX 600 tăng khoảng 0,2%, phản ánh sự cải thiện vừa phải trong khẩu vị rủi ro tại châu Âu.

DAX tăng 0,9%. Thị trường Đức vẫn chịu tác động từ các số liệu yếu của lĩnh vực xây dựng.

FRA40 tăng 1,3%, được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của các cổ phiếu thuộc nhóm hàng xa xỉ, tiêu dùng và bán lẻ.

UK100 đã phục hồi sau khi giảm đầu phiên và hiện đang giao dịch trong sắc xanh nhẹ, được hỗ trợ bởi nhóm ngân hàng và bất động sản.

EU50: Chỉ số gần như đi ngang nhưng phần lớn cổ phiếu đều tăng

Euro Stoxx 50 tăng 0,5% trong ngày, với đa số các cổ phiếu thành phần duy trì sắc xanh.

71% cổ phiếu thành phần tăng giá, cho thấy hoạt động mua vào diễn ra trên diện rộng.

Tuy nhiên, xét trên các khung thời gian dài hơn, bức tranh tổng thể vẫn chưa thực sự mạnh khi tỷ lệ cổ phiếu tăng giá chỉ đạt khoảng: 40% trong 7 ngày, 46% trong 1 tháng, 46% kể từ đầu năm

Chỉ số hiện chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 1,9%.

Định giá vẫn ở mức khá cao, với P/E TTM: 18,6; P/S: 1,9; P/B: 2,2; EV/EBITDA: 12,4

Ngành Chăm sóc sức khỏe (+2,3%) là ngành mạnh nhất trong chỉ số Euro Stoxx 50 và đóng góp tích cực lớn nhất vào hiệu suất hàng ngày của chỉ số. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các cổ phiếu tăng giá đáng chú ý bao gồm Sanofi +2,42%, EssilorLuxottica +2,96%, argenx +1,84%, Bayer +1,35%

Ngành Công nghệ (-1,2%) là yếu tố kéo chỉ số xuống nhiều nhất bất chấp hiệu suất mạnh mẽ của SAP. Sự yếu kém trong lĩnh vực công nghệ tập trung ở ngành bán dẫn: Infineon -5,0%, ASML -2,4%.

Những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong Euro Stoxx 50

Wolters Kluwer +4,85% - cổ phiếu tăng mạnh nhất chỉ số, hưởng lợi từ nhu cầu đối với các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh ổn định và mang tính phòng thủ.

SAP +4,40% - một phiên bứt phá mạnh của ngành phần mềm Đức, phần nào bù đắp sự suy yếu ở các cổ phiếu công nghệ khác.

EssilorLuxottica +2,96% - diễn biến tích cực của nhóm tiêu dùng - chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thị trường Pháp.

Airbus +2,54% - đóng góp tích cực từ nhóm công nghiệp, bất chấp diễn biến trái chiều của toàn ngành.

LVMH +2,53% - sự phục hồi của nhóm hàng xa xỉ cũng góp phần hỗ trợ chỉ số CAC 40.

Sanofi +2,42% - một phiên giao dịch mạnh của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhóm ngành dẫn đầu trong Euro Stoxx 50.

Hermès +1,88% - tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh vào nhóm hàng xa xỉ.

Deutsche Börse +1,78% và Deutsche Telekom +1,72% cũng đóng góp tích cực vào độ rộng thị trường.

Địa chính trị và dầu mỏ

Yếu tố chính hỗ trợ tâm lý thị trường là thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện giữa Israel và Lebanon.

Thị trường coi đây là tín hiệu giúp giảm bớt phần nào rủi ro leo thang trong khu vực, đặc biệt sau những lo ngại trước đó về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent đã giảm về vùng 92–95 USD/thùng, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi căng thẳng leo thang.

Kinh tế vĩ mô: Doanh số bán lẻ suy yếu