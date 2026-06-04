Mở phiên Mỹ: Thị trường lao động suy yếu và AI gây áp lực lên Phố Wall ❗

Sau khi phiên giao dịch thứ Năm tại Phố Wall mở cửa, tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng và trái chiều. Nhà đầu tư đang cố gắng xác định liệu mức giảm 0,7% của US500 trong ngày thứ Tư, qua đó chấm dứt chuỗi tăng kéo dài chín phiên liên tiếp, chỉ đơn thuần là hoạt động chốt lời hay là khởi đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn. Phiên giao dịch hôm nay chủ yếu chịu tác động bởi số liệu thị trường lao động suy yếu, áp lực bán đối với nhóm AI và bán dẫn, cùng với những rủi ro địa chính trị vẫn đang hiện hữu.

Dữ liệu vĩ mô: Thị trường lao động bắt đầu cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt

Báo cáo mới nhất về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã phản ánh một bức tranh kém tích cực hơn của thị trường lao động Mỹ.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (Initial Jobless Claims) tăng thêm 13 nghìn, lên 225 nghìn, trong khi thị trường kỳ vọng giảm về khoảng 212–213 nghìn.

Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 và cho thấy thị trường lao động đang dần hạ nhiệt.

Số đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp tục (Continuing Claims) đạt 1,777 triệu, thấp hơn đôi chút so với tuần trước.

Những số liệu này có thể củng cố quan điểm rằng thị trường lao động đang suy yếu, nhưng vẫn chưa đủ tiêu cực để khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi mạnh kỳ vọng sang một chu kỳ nới lỏng tiền tệ nhanh chóng. Trong khi đó, giá dầu vẫn ở mức cao tiếp tục tạo ra rủi ro lạm phát.

Nasdaq 100: Sự luân chuyển dòng tiền đang diễn ra bên dưới bề mặt

Sau khi thị trường mở cửa, Nasdaq 100 cho thấy sự phân hóa rất rõ rệt. Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn tương đối ổn định, trong khi áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm AI và bán dẫn.

Broadcom giảm 14,37%, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Một số cổ phiếu giảm mạnh khác: CrowdStrike -9.97% Micron -7.23% ARM -6.94% Marvell -5.88% AMD -5.36% Lam Research -3.99%



Trong khi đó, một số ông lớn công nghệ vẫn giữ được sắc xanh:

Nvidia +0.18%

Apple +0.40%

Microsoft +0.88%

Alphabet +1.13%

Meta +2.22%

Bản đồ nhiệt theo vốn hóa thị trường cho thấy đây không phải là một đợt bán tháo trên diện rộng của ngành công nghệ. Áp lực chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu AI và bán dẫn đã tăng quá nóng trước đó, trong khi các siêu vốn hóa vẫn đang góp phần ổn định chỉ số.

Những cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất

Ở chiều tăng giá, nhà đầu tư đang ưu tiên các doanh nghiệp mang tính phòng thủ cao hơn hoặc ít chịu tác động trực tiếp từ chủ đề AI.

Các cổ phiếu tăng mạnh nhất trong Nasdaq 100

Vertex Pharmaceuticals +3.07%

Thomson Reuters +2.93%

Automatic Data Processing +2.59%

Copart +2.47%

Booking Holdings +2.47%

Meta Platforms +2.22%

MercadoLibre +2.22%

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách giảm mạnh, đặc biệt là các công ty bán dẫn và AI. Phần lớn các doanh nghiệp này vẫn đang sở hữu mức tăng trưởng rất mạnh trong vòng 12 tháng qua, do đó diễn biến hôm nay có vẻ phản ánh hoạt động chốt lời quyết liệt và sự điều chỉnh lại kỳ vọng hơn là sự đảo chiều hoàn toàn của xu hướng.

Các cổ phiếu đáng chú ý

Broadcom là tâm điểm tiêu cực của phiên giao dịch. Mặc dù công ty công bố doanh thu kỷ lục, triển vọng doanh thu từ chip AI lại bị đánh giá là quá thận trọng so với mức kỳ vọng rất cao của thị trường.

CrowdStrike giảm gần 10%. Dù công ty đã nâng triển vọng cho cả năm, nhà đầu tư vẫn tập trung vào việc chi phí vận hành liên quan đến hạ tầng AI đang gia tăng.

Micron, ARM, Marvell, AMD và Lam Research cũng chịu áp lực bán, cho thấy sự điều chỉnh trên diện rộng của nhóm AI và bán dẫn sau đợt tăng mạnh đầu năm.

PVH Corp. giảm giá sau khi hạ triển vọng kinh doanh cả năm. Công ty cho biết căng thẳng địa chính trị và xung đột với Iran đang tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng.

Lululemon sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa. Thị trường quyền chọn hiện đang phản ánh kỳ vọng biến động khoảng 9,4%, cho thấy nhà đầu tư dự báo mức biến động khá lớn.

MicroStrategy và Coinbase tiếp tục chịu áp lực khi Bitcoin giảm về vùng 62.500–64.000 USD.

IPO của SpaceX thu hút sự chú ý của nhà đầu tư

Thị trường sơ cấp hiện đang tập trung vào những thông tin liên quan đến đợt IPO tiềm năng của SpaceX. Theo các nguồn tin trên thị trường, công ty của Elon Musk dự kiến sẽ đặt mức giá chào bán ở 135 USD/cổ phiếu. Thương vụ này có thể huy động từ 74,4 tỷ USD đến 75 tỷ USD, tương ứng với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1,75–1,77 nghìn tỷ USD.